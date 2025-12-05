«ائتلاف» آرمین امیریان به الجزایر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اثر هنری «ائتلاف» که در سال ۲۰۱۵ توسط آرمین امیریان خلق شده است و از آثار شناخته‌شده این هنرمند به شمار می‌رود، در قالب ویدیوآرت در نهمین دوره جشنواره بین‌المللی هنر معاصر الجزایر به نمایش درآمد.

این اثر طی سال‌های گذشته در مجموعه‌ها و نمایشگاه‌های مختلف حضور داشته و موفق به کسب جوایزی نیز شده است. علاوه بر آن، ویدیوآرت این اثر با عنوان «More than Coalition» نیز بر اساس همین اثر در همان سال‌ها تولید شد که اکنون نمایش اختصاصی آن در جشنواره الجزایری در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته برگزارکنندگان این جشنواره، این نمایش اختصاصی با همکاری مجموعه جنت رادی فاین آرت انگلستان که نمایندگی آثار امیریان را برعهده دارد، انجام می‌شود.

نهمین دوره جشنواره بین‌المللی هنر معاصر الجزایر از ۲۹ نوامبر تا ۶ دسامبر ۲۰۲۵ برابر با ۸ تا ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در کاخ فرهنگ مفتی زکریا در شهر الجزیره در حال برگزاری است.

این رویداد با عنوان «فراتر از مرزها» به کیوریتوری حمزه بونوآ، توسط وزارت فرهنگ الجزایر برگزار می‌شود و میزبان آثار هنرمندان بین‌المللی از کشورهای مختلف جهان است.