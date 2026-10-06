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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

امیری اصفهانی: تحقق عدالت بدون نظم امکان‌پذیر نیست

امیری اصفهانی: تحقق عدالت بدون نظم امکان‌پذیر نیست

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: تحقق عدالت بدون نظم امکان‌پذیر نیست و پلیس راهور در تقویت نظم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نقش مهمی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری اصفهانی، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی پلیس راهور فراجا، با تأکید بر ضرورت توسعه نظم و انضباط اجتماعی گفت: برای زدودن رفتارهای ناهنجار باید به سمت تقویت نظم اجتماعی حرکت کنیم؛ چرا که نظم، زیرساخت اصلی نظام اجتماعی و بستر روابط و مناسبات صحیح انسانی است.

وی افزود: بدون نظم نمی‌توان جامعه‌ای را تصور کرد که به اهداف خود برسد و تمرکز بر نظم و انضباط اجتماعی یکی از مؤلفه‌های مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم است. بدون مشارکت اجتماعی نیز هیچ برنامه و اقدام هدفمندی در زمان مقرر به نتیجه نمی‌رسد.

پلیس راهور؛ مظهر نظم‌آفرینی و عدالت‌گستری

امیری اصفهانی با بیان اینکه نظم‌پذیری و انتظام‌بخشی تنها وظیفه نظام حکمرانی نیست، اظهار کرد: همه آحاد جامعه از باب مسئولیت اجتماعی در تحقق نظم نقش دارند. الگوسازی، ترویج الگوهای نظم‌آفرین، نوآوری و خلاقیت در روش‌های انتظام‌بخشی، ادراک‌سازی عمومی و مهارت‌افزایی رفتاری، سه رکن اساسی در نظم‌آفرینی هستند.

وی با اشاره به پیوند میان عدالت و نظم گفت: تحقق عدالت بدون بستر مبتنی بر نظم امکان‌پذیر نیست و هرگونه اختلال در نظم می‌تواند در تحقق عدالت نیز اخلال ایجاد کند. نظم، مؤلفه‌ای پیوسته با عدالت‌آفرینی و عدالت‌گستری است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پلیس راهور را مظهر نظم‌آفرینی دانست و افزود: پلیس راهور یکی از شاخص‌های ارتباطی توسعه‌یافتگی کشور است و استفاده از فناوری‌های نوین در این حوزه می‌تواند موجب تسهیل اعمال قانون، تحقق دقیق‌تر رفتار منصفانه و کاهش سلیقه‌گرایی شود.

امیری اصفهانی تأکید کرد: کارکنان پلیس راهور باید علاوه بر رعایت و اجرای دقیق قانون، در رفتار با مردم نیز الگوی مناسبی باشند و با الگو شدن، رفتار جامعه را به سمت صلاح و اصلاح هدایت کنند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت بازدارندگی در کنار فرهنگ‌سازی گفت: در کنار الگوسازی و ترویج رفتارهای نظم‌آفرین، در برخی موارد باید بازدارندگی بیشتری ایجاد شود و ضمانت اجرای قانون ارتقا پیدا کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تلاش می‌کنیم امور قضایی به گونه‌ای تدبیر شود که ضمن تسهیل انجام وظایف پلیس راهور، حمایت لازم از کارکنان خدوم و وظیفه‌شناس این پلیس تخصصی، به‌ویژه در شرایط حاضر کشور، صورت گیرد.

کد مطلب 6969435
مهسا حيدری توچائی

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