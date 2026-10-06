به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری اصفهانی، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی پلیس راهور فراجا، با تأکید بر ضرورت توسعه نظم و انضباط اجتماعی گفت: برای زدودن رفتارهای ناهنجار باید به سمت تقویت نظم اجتماعی حرکت کنیم؛ چرا که نظم، زیرساخت اصلی نظام اجتماعی و بستر روابط و مناسبات صحیح انسانی است.

وی افزود: بدون نظم نمی‌توان جامعه‌ای را تصور کرد که به اهداف خود برسد و تمرکز بر نظم و انضباط اجتماعی یکی از مؤلفه‌های مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم است. بدون مشارکت اجتماعی نیز هیچ برنامه و اقدام هدفمندی در زمان مقرر به نتیجه نمی‌رسد.

پلیس راهور؛ مظهر نظم‌آفرینی و عدالت‌گستری

امیری اصفهانی با بیان اینکه نظم‌پذیری و انتظام‌بخشی تنها وظیفه نظام حکمرانی نیست، اظهار کرد: همه آحاد جامعه از باب مسئولیت اجتماعی در تحقق نظم نقش دارند. الگوسازی، ترویج الگوهای نظم‌آفرین، نوآوری و خلاقیت در روش‌های انتظام‌بخشی، ادراک‌سازی عمومی و مهارت‌افزایی رفتاری، سه رکن اساسی در نظم‌آفرینی هستند.

وی با اشاره به پیوند میان عدالت و نظم گفت: تحقق عدالت بدون بستر مبتنی بر نظم امکان‌پذیر نیست و هرگونه اختلال در نظم می‌تواند در تحقق عدالت نیز اخلال ایجاد کند. نظم، مؤلفه‌ای پیوسته با عدالت‌آفرینی و عدالت‌گستری است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پلیس راهور را مظهر نظم‌آفرینی دانست و افزود: پلیس راهور یکی از شاخص‌های ارتباطی توسعه‌یافتگی کشور است و استفاده از فناوری‌های نوین در این حوزه می‌تواند موجب تسهیل اعمال قانون، تحقق دقیق‌تر رفتار منصفانه و کاهش سلیقه‌گرایی شود.

امیری اصفهانی تأکید کرد: کارکنان پلیس راهور باید علاوه بر رعایت و اجرای دقیق قانون، در رفتار با مردم نیز الگوی مناسبی باشند و با الگو شدن، رفتار جامعه را به سمت صلاح و اصلاح هدایت کنند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت بازدارندگی در کنار فرهنگ‌سازی گفت: در کنار الگوسازی و ترویج رفتارهای نظم‌آفرین، در برخی موارد باید بازدارندگی بیشتری ایجاد شود و ضمانت اجرای قانون ارتقا پیدا کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تلاش می‌کنیم امور قضایی به گونه‌ای تدبیر شود که ضمن تسهیل انجام وظایف پلیس راهور، حمایت لازم از کارکنان خدوم و وظیفه‌شناس این پلیس تخصصی، به‌ویژه در شرایط حاضر کشور، صورت گیرد.