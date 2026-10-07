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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۴

اجتماعی‌سازی دستگاه قضایی محور برنامه‌های پیشگیری از جرم است

اجتماعی‌سازی دستگاه قضایی محور برنامه‌های پیشگیری از جرم است

شیراز- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: اجتماعی‌سازی دستگاه قضایی و مداخله هوشمند و مؤثر در آسیب‌های اجتماعی، محور برنامه‌های جدید پیشگیری از جرم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری اصفهانی صبح چهارشنبه در در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی شهید آیت‌الله دستغیب شیراز به‌منظور حضور در همایش سراسری معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های کل کشور گفت: این همایش با هدف تبیین سیاست‌های دوره جدید مدیریت دستگاه قضا و ارتقای رویکرد مشارکتی در پیشگیری از جرم برگزار می‌شود.

وی افزود: این گردهمایی با هدف تبیین تدابیر، راهبردها و سیاست‌های تحولی دوره جدید مدیریت رئیس قوه قضاییه در حوزه‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برگزار شده و دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی معاونان دادگستری‌ها و تقویت ارتباط مستمر میان آنها را دنبال می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت بازتعریف رویکردهای پیشگیرانه گفت: محور بنیادین برنامه‌ریزی‌ها، تحقق عینی اجتماعی‌سازی در دستگاه قضایی و انجام مداخلات مؤثر، کارآمد و هوشمندانه در امور اجتماعی کشور است.

وی ادامه داد: هدف این رویکرد، استقرار برنامه‌های منسجم، علمی و کارآمد برای پیشگیری از وقوع جرایم در سطح ملی است.

حمایت قضایی از تولیدکنندگان با مشارکت بخش خصوصی

امیری اصفهانی همچنین از برگزاری نشست تخصصی با صنعتگران، کارآفرینان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی در حاشیه این همایش خبر داد و گفت: با توجه به ضرورت اتخاذ رویکرد جهادی در حوزه کار و تولید، باید بسترهای مشارکتی ویژه‌تری در چرخه اقتصاد ملی ایجاد شود.

وی افزود: در این نشست، موانع و مشکلات بنگاه‌های تولیدی به‌صورت مستقیم احصا و رصد می‌شود و تمهیدات لازم برای حمایت قضایی از تولیدکنندگان کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سازمان‌های مردم‌نهاد وارد چرخه پیشگیری می‌شوند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، جلب مشارکت عمومی را شرط موفقیت اقدامات پیشگیرانه دانست و گفت: دستیابی به اهداف کلان پیشگیری از وقوع جرم بدون همراهی و هم‌افزایی مردم امکان‌پذیر نیست.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست هم‌اندیشی با سازمان‌های مردم‌نهاد خبر داد و افزود: تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ایجاد سازوکارهای ملموس برای استفاده از ظرفیت‌های میدانی سمن‌ها، زمینه نقش‌آفرینی مؤثر تشکل‌های مدنی در زنجیره پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6970394

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