عدالت در معرض دید مردم؛ برگزاری ۷۳۸ دادگاه علنی در خراسان جنوبی 

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اسماعیلی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای سند تحول قضایی و تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر گسترش فناوری‌های نوین و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی، شاهد برگزاری دادگاه‌های علنی برخط در سطح استان بودیم که این امر مطابق با اصل ۱۶۵ قانون اساسی، گامی مهم در جهت ارتقاء شفافیت و مشارکت عمومی در فرآیندهای قضایی محسوب می‌شود.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری خراسان جنوبی، دادگاه‌های آنلاین را بستری ارزشمند برای ارتقاء دانش حقوقی و بهره‌مندی از تجارب قضات دانست و بیان کرد: مخاطبان اصلی این دادگاه‌ها شامل اساتید و دانشجویان رشته حقوق، کارآموزان قضایی و وکالت، وکلای دادگستری، سردفتران اسناد رسمی و سایر فعالان و علاقه‌مندان حوزه حقوق هستند.

آمار و دسترسی به دادگاه‌های علنی برخط

اسماعیلی با اشاره به آمار برگزاری این دادگاه‌ها، افزود: از ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵، تعداد ۷۳۸ جلسه دادگاه علنی با دانشجویان در بستر سامانه جامع «سهراب» برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده رشد ۱۰ درصدی در برگزاری این جلسات است، تصریح کرد: بیش از دهها جلسه دادگاه علنی برخط با حضور طرفین دعوا بصورت آنلاین در خارج از کشور به ویژه در ایام اربعین برگزار شده که این خود نشان‌دهنده گستره بین‌المللی این اقدام است.

معاونت فناوری اطلاعات دادگستری خراسان جنوبی گفت: تداوم برگزاری دادگاه‌های علنی برخط، تأثیر بسزایی در توسعه فرهنگ حقوقی جامعه، افزایش مشارکت علمی نخبگان و ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در بطن فرآیندهای قضایی خواهد داشت.

به گفته وی، این رویکرد نوین، عدالت را به معنای واقعی کلمه به متن زندگی مردم نزدیک‌تر می‌سازد.