افتتاح ۳۰۷ واحد خانه سازمانی انتظامی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز سه‌شنبه، همزمان با هفته انتظامی، ۳۰۷ واحد از منازل سازمانی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی در قالب طرح شهید سلیمانی و با نام مجتمع مسکونی حضرت فاطمه زهرا(س)، همزمان با افتتاح پروژه‌های عمرانی انتظامی کشور به بهره‌برداری رسید.

این پروژه‌ها به شکل وبیناری و در قالب افتتاح سه هزار و ۶۰۰ خانه سازمانی، ۷۳ پروژه انتظامی و چهار پروژه آموزشی با اعتباری بالغ بر ۲۲ همت در سراسر کشور به بهره‌برداری رسید.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در این مراسم اظهار کرد: از مدتی پیش عملیات اجرایی ساخت ۴۹۳ خانه سازمانی در خراسان جنوبی آغاز شده که از این تعداد، ۳۰۷ واحد امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

سردار حسن شجاعی‌نسب افزود: از مجموع واحدهای آماده بهره‌برداری، ۱۵۷ واحد به همکاران انتظامی استان تحویل شده و تحویل ۱۵۰ واحد دیگر نیز از امروز در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه عملیات ساخت ۱۸۶ خانه سازمانی دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی هشت تا ۸۰ درصد در حال انجام است، گفت: تلاش می‌کنیم این واحدها نیز در سال جاری تکمیل شوند.

احداث ۵۰۰ واحد خانه سازمانی در استان

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی همچنین در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: ساخت یکصد هزار خانه سازمانی در قالب طرح شهید سلیمانی از مدتی پیش در کشور آغاز شده و در همین راستا، احداث حدود ۵۰۰ واحد از این خانه‌ها در خراسان جنوبی نیز آغاز شده است.

شجاعی‌نسب خاطرنشان کرد: ۳۰۷ واحد از این خانه‌های سازمانی امروز همزمان با افتتاح پروژه‌های عمرانی انتظامی کشور به بهره‌برداری رسید تا تعدادی از همکاران انتظامی استان در این واحدها ساکن شوند.

وی ادامه داد: در ارتباط با ساخت این خانه‌های سازمانی، ۸۱ رقبه به ارزش ۴۴۵ میلیارد تومان در مجموعه استان در دستور کار قرار گرفته است که با همکاری مهندسی فراجا اقدامات لازم در این خصوص انجام خواهد شد.

نیاز ۵۰۰ میلیارد تومانی برای تکمیل واحدها

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی اعتبار اختصاص‌یافته برای این واحدها را ۳۹۸ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای تکمیل واحدهای مورد نظر به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که بخشی از آن با همکاری مهندسی فراجا و بخشی دیگر به شکل تهران تأمین خواهد شد.

شجاعی‌نسب تصریح کرد: برای ساخت منازل سازمانی، ۱۱۳ رقبه در شهرستان‌های استان به مساحت ۱۸۱ هزار مترمربع و به ارزش ۹۴۳ میلیارد تومان در مجموعه استان جذب شده است.

وی در پایان با اشاره به سابقه ساخت منازل سازمانی در خراسان جنوبی گفت: از زمان تشکیل نظمیه در خراسان جنوبی تنها ۳۳۰ خانه سازمانی وجود داشته است و به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران و خون شهدا، تنها در دو سال گذشته تعداد واحدهای در حال ساخت خانه‌های سازمانی دو برابر شده است.