مرمت بنای قاجاری سیدطاهر تفاخ در شوش آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بویری پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به آغاز فصل اول این پروژه اظهار کرد: آرامگاه سیدطاهر تفاخ یکی از معدود بناهای ارزشمند دوره قاجار در شهرستان شوش است که در کنار رود شاوور و نزدیکی تپه‌های باستانی جعفرآباد واقع شده و قدمت آن به سال ۱۳۲۳ هجری قمری بازمی‌گردد.

وی افزود: پلان این بنا از بیرون مستطیل و از درون به شکل چلیپا است و گنبد آجری گردچین آن بر روی یک کاربندی قرار دارد که در این فصل از عملیات، تاق‌های هلالی کاشی‌کاری شده در ورودی ضلع شمالی که بر اثر مداخلات گذشته تخریب شده بودند، احیا و بازسازی شدند.

مدیر پایگاه میراث جهانی شوش با تأکید بر مشارکت جوامع محلی در حفاظت از آثار تاریخی تصریح کرد: تکمیل نماها مطابق با شواهد و مستندات تاریخی، اصلاح ناودان‌ها، اجرای کف‌فرش پیرامون بنا و اجرای اندود گچ فضای داخلی بقعه از جمله اقداماتی است که در این مرحله از حفاظت و ساماندهی دنبال می‌شود.

بویری بیان کرد: این پروژه با نظارت پایگاه میراث جهانی شوش و توسط معاونت میراث‌فرهنگی استان در حال انجام است تا یکی دیگر از آثار شاخص تاریخی منطقه حفظ و احیا شود.