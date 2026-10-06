هزینه ۱۰۰ میلیارد یورویی جنگ علیه ایران برای اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اروپین پراودا»، «اورسولا فون‌درلاین» رئیس کمیسیون اروپا در جریان سخنرانی خود در پارلمان اروپا تأکید کرد که اتحادیه اروپا از برنامه‌های خود برای پایان دادن به مصرف گاز روسیه صرف‌نظر نخواهد کرد.

فون‌درلاین گفت: «چهار سال پیش، روسیه تلاش کرد ما را با گاز تحت فشار قرار دهد. در آن زمان، ۴۵ درصد از واردات گاز ما از روسیه تأمین می‌شد. تقریباً ظرف یک شب، تمام این واردات متوقف شد. اروپا ایستاد و ما از این وضعیت قوی‌تر بیرون آمدیم.»

وی افزود: اتحادیه اروپا منابع تأمین گاز خود را متنوع کرده و سرمایه‌گذاری در انرژی پاک داخلی خود را به‌طور قابل‌توجهی سرعت بخشیده است.

رئیس کمیسیون اروپا وعده داد: «امروز واردات گاز روسیه از ۴۵ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافته است و ما آن را تا پایان سال آینده به صفر خواهیم رساند.»

فون‌درلاین گفت: «از پایان فوریه، قیمت گاز ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. قیمت سوخت دیزل دو برابر شده است. در مجموع، واردات سوخت‌های فسیلی از آغاز جنگ علیه ایران، ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه اضافی به اروپا تحمیل کرده است. این در حالی است که حتی یک مولکول اضافی از حامل‌های انرژی نیز وارد نشده است.»

این سیاستمدار ابراز اطمینان کرد که اتحادیه اروپا از این بحران قوی‌تر از قبل، خارج خواهد شد.