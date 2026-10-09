هشدار درباره کمبود گاز در اتحادیه اروپا در آستانه زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مؤسسه آمریکایی اقتصاد انرژی و تحلیل مالی هشدار داد ذخایر گاز اتحادیه اروپا به کمی بیش از ۷۰ درصد رسیده که پایین‌ترین سطح برای این مقطع از سال از زمان ثبت آمار در سال ۲۰۱۱ است.

بر اساس این گزارش، کمبود احتمالی ۱۴ میلیارد مترمکعب گاز می‌تواند بر تأمین انرژی معادل مصرف ۱۰ تا ۱۲ میلیون خانوار اروپایی تأثیر بگذارد. در سناریوی زمستان سرد و محدودیت واردات گاز طبیعی مایع، ذخایر اروپا ممکن است تا ۱۱ درصد کاهش یابد.

ممنوعیت برنامه‌ریزی‌شده قراردادهای بلندمدت واردات گاز طبیعی مایع روسیه از ژانویه نیز می‌تواند واردات اروپا را ۷ میلیارد مترمکعب دیگر کاهش دهد.

این گزارش می‌افزاید اروپا برای جبران کمبود احتمالی می‌تواند واردات گاز طبیعی مایع، به‌ویژه از آمریکا، را افزایش دهد؛ اقدامی که با قیمت‌های فعلی حدود ۳ میلیارد یورو هزینه اضافی خواهد داشت؛ یعنی ۱۲ درصد بیشتر از هزینه تأمین همین حجم گاز در سال گذشته.