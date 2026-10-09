روسیه: کمبود گاز در اروپا نتیجه اقدامات خود اتحادیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کریل دمیتریف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای خارجی و رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه در واکنش به گزارشی از پایگاه خبری پولیتیکو درباره کمبود گاز در اروپا نوشت: «کمبود شدید و خودساخته گاز در زمستان اتحادیه اروپا.»

بر اساس گزارش پولیتیکو، کشورهای اتحادیه اروپا ممکن است در زمستان پیش‌رو با کمبود حدود ۱۴ میلیارد مترمکعب گاز مواجه شوند؛ رقمی معادل ۷ درصد از کل تقاضای این اتحادیه که برای تأمین انرژی ۱۰ تا ۱۲ میلیون خانوار کافی است.

این گزارش همچنین حاکی است ذخایر گاز اتحادیه اروپا به پایین‌ترین سطح از زمان آغاز ثبت آمار در سال ۲۰۱۱ رسیده است. بر اساس گزارش مؤسسه تحلیل اقتصادی و مالی انرژی نیز قیمت گاز به بالاترین سطح در چهار سال اخیر افزایش یافته است.