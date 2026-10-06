به گزارش خبرنگار مهر، وجیه‌الله جعفری پیش ازظهر سه‌شنبه در آیین افتتاح هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در نیم‌ور محلات اظهار کرد: ایران بیش از سه و نیم میلیارد تن ذخیره سنگ تزئینی دارد، اما تنها حدود ۳۰ درصد ظرفیت استخراج و فرآوری این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید با برنامه‌ریزی، همدلی و توسعه بازارهای صادراتی از این ظرفیت اقتصادی به شکل مطلوب بهره‌برداری کرد.

وی افزود: بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده، ظرفیت اسمی استخراج سنگ کشور حدود ۳۲ میلیون تن است، در حالی که میزان استخراج واقعی حدود ۱۱ میلیون تن است بنابراین تنها حدود یک‌سوم ظرفیت موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: در حوزه فرآوری نیز ظرفیت اسمی واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری حدود ۲۲۵ میلیون مترمربع است، اما تولید واقعی حدود ۸۰ میلیون مترمربع برآورد می‌شود.

جعفری با بیان اینکه این فاصله میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی نشان‌دهنده وجود مشکل در زنجیره صنعت سنگ است، گفت: برای حل این مسئله صرفاً نباید به افزایش استخراج یا ایجاد واحدهای جدید سنگبری فکر کنیم، بلکه باید کل زنجیره از اکتشاف و استخراج تا فرآوری، بازار، تجارت و صادرات را در کنار یکدیگر ببینیم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی صنعت سنگ کشور اظهار کرد: صادرات سنگ ایران در سال گذشته حدود ۲۳۰ میلیون دلار بوده است، در حالی که هدف‌گذاری انجام‌شده دستیابی به صادرات یک و نیم تا دو میلیارد دلار است و فاصله موجود نشان می‌دهد ظرفیت بسیار بزرگی برای توسعه صادرات وجود دارد.

جعفری افزود: ایران در گذشته بازارهای بسیار خوبی در حوزه سنگ‌های تزئینی در اختیار داشت و برخی سنگ‌های ایرانی در بازارهای جهانی به عنوان برند شناخته می‌شدند، اما بخشی از این بازارها را از دست داده‌ایم و باید برای بازگشت به بازارهای جهانی و تقویت برند سنگ ایران برنامه‌ریزی کنیم.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه این بخش، همدلی و هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، انجمن‌ها و فعالان اقتصادی است و هر جا هدف مشخص و همکاری و همراهی وجود داشته باشد، می‌توان به نتیجه رسید.

جعفری از تشکیل «ستاد سنگ» با مشارکت فعالان بخش خصوصی خبر داد و بیان کرد: این ستاد با حضور بخش خصوصی و افراد شاخص حوزه سنگ تشکیل شده و هدف آن تدوین و پیگیری طرح جامع سنگ‌های تزئینی است تا تمام مراحل زنجیره از اکتشاف و استخراج تا فرآوری و مهم‌تر از همه بازار و تجارت، به صورت یکپارچه مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه اکتشافات سیستماتیک گفت: اکتشاف باید به گونه‌ای انجام شود که اطلاعات دقیق‌تری برای استخراج در اختیار ما قرار دهد؛ به عنوان مثال باید مشخص شود که یک ذخیره با چه روشی، به صورت روباز یا زیرزمینی، و با چه نوع برش و فناوری جدیدی استخراج شود تا بتوانیم بهره‌وری بیشتری داشته باشیم.

جعفری همچنین بر اهمیت توسعه ارتباطات بین‌المللی تأکید کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی مانند نمایشگاه سنگ می‌تواند به هم‌راستایی فعالان، معرفی توانمندی‌های ایران، توسعه بازارهای صادراتی و برندسازی سنگ کشور کمک کند.

وی با قدردانی از شرکت‌های خارجی حاضر در نمایشگاه افزود: حضور شرکت‌های خارجی با وجود شرایط دشوار، قابل تقدیر است و امیدواریم تعامل میان این شرکت‌ها و فعالان ایرانی به توسعه مراودات تجاری و ایجاد بازارهای جدید برای صنعت سنگ کشور منجر شود.

جعفری با اشاره به تلاش‌ها برای شکل‌گیری فدراسیون جهانی سنگ نیز گفت: ظرفیت‌های موجود در انجمن‌ها و فعالان صنعت سنگ ایران بسیار قابل توجه است و توسعه ارتباطات بین‌المللی می‌تواند زمینه استفاده بهتر از این ظرفیت‌ها و حضور قدرتمندتر ایران در بازار جهانی را فراهم کند.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه حاکمیت آماده حمایت از نوآوری، توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری و رفع موانع پیش روی صنعت سنگ است و باید با همکاری همه فعالان این زنجیره، فاصله میان ظرفیت‌های موجود و عملکرد واقعی را کاهش دهیم.