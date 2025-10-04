به گزارش خبرنگار مهر، علی جودکی شامگاه شنبه در نشست با رایزنان اقتصادی وزارت امور خارجه اظهار کرد:پنجمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران با عرضه ۴۰ هزار تن سنگ تزئینی، پس از نمایشگاه‌های معتبر ایتالیا، ترکیه، برزیل و هند، به عنوان پنجمین نمایشگاه بزرگ جهان در این حوزه شناخته می‌شود و ظرفیت‌های صادراتی کشور را به نمایش خواهد گذاشت.

وی افزود: استان مرکزی با دارا بودن ذخایر غنی سنگ تزئینی، نخستین استان کشور در این حوزه به شمار می‌رود و با راه‌اندازی پایانه‌های تخصصی، نقش مهمی در صادرات این محصول ایفا کرده است.

جودکی با اشاره به مجوز صادره از سوی سازمان توسعه تجارت ایران برای راه‌اندازی پایانه صادراتی سنگ در محور محلات گفت:۷۰ درصد واحدهای فرآوری سنگ‌های تزئینی کشور در شعاع ۳۰۰ کیلومتری این منطقه قرار دارند که این امر، مزیت رقابتی قابل توجهی برای استان مرکزی ایجاد کرده است.

مدیرکل صمت استان مرکزی با تأکید بر زیرساخت‌های ایجاد شده در منطقه گفت: هر هیئت خارجی که وارد ایران شود، بدون نیاز به بازدید از معادن متعدد، می‌تواند با حضور در محلات از ظرفیت‌های سنگ کشور بهره‌مند شود و مذاکرات تجاری خود را به‌صورت متمرکز انجام دهد.

وی با اشاره به جایگاه استان مرکزی در صادرات محصولات غیرنفتی تصریح کرد: این استان تنها منطقه‌ای است که چهار پایانه رسمی در حوزه‌های سنگ، پسته، انار و ماهی دارد و این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ارزآوری و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.

جودکی ادامه داد: تاکنون حضور قطعی ۵۶۰ متقاضی خارجی برای بازدید از نمایشگاه سنگ ایران ثبت شده و این نمایشگاه به‌صورت تخصصی برگزار می‌شود به‌طوری‌که در دوره گذشته، ۲۶ هزار بازدیدکننده تخصصی از آن استقبال کردند.

وی با تأکید بر لزوم توسعه صادرات سنگ تزئینی تاکید کرد: اگرچه با برخی کشورهای هدف همکاری‌هایی صورت گرفته، اما این میزان کافی نیست و باید در حوزه استخراج و فرآوری اقدامات جدی‌تری انجام شود که انتظار است فعالان بازارهای هدف در این مسیر با ما همکاری و تعامل بیشتری داشته باشند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: از میان هزاران کالای تولیدی استان، سنگ تزئینی یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی است که می‌تواند سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی و ارزآوری کشور داشته باشد.

در این نشست، رایزنان اقتصادی وزارت امور خارجه در کشورهای اردن، عراق، روسیه، تونس، چین، عمان، پاکستان، بنگلادش، فنلاند، اسلوانی و صربستان نیز حضور داشتند و بر ضرورت تقویت ارتباطات تجاری، شناخت بازارهای هدف، تسهیل در فرآیندهای صادراتی، حمایت از بخش خصوصی، استفاده از زبان انگلیسی در تبلیغات، جلوگیری از واسطه‌گری و توجه به مکانیزم‌های تهاتر تأکید کردند.