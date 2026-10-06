زندیه وکیلی: توسعه معادن اولویت راهبردی استان مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر سه شنبه در آیین افتتاح هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در محل دائمی نمایشگاه‌های سنگ ایران در نیم‌ور، اظهار کرد: این نمایشگاه بین المللی طی سال‌های گذشته توانسته جایگاه خود را در میان رویدادهای مهم صنعتی و معدنی کشور و منطقه تثبیت کند.

وی با اشاره به جایگاه استان مرکزی در بخش معدن افزود:این استان از نظر تعداد معادن در جمع پنج استان برتر کشور قرار دارد و ظرفیت‌های بالقوه قابل توجهی در این بخش وجود دارد که باید برای توسعه و شکوفایی آنها برنامه‌ریزی شود.

استاندار مرکزی ادامه داد: در حوزه صنعت نیز با توجه به شرایط اکولوژیکی این استان، توسعه صنایع، به‌روزرسانی تجهیزات و حرکت به سمت صنایع های‌تک در دستور کار قرار دارد.

زندیه‌وکیلی با بیان اینکه معدن یکی از اولویت‌های توسعه‌ای استان مرکزی است، گفت: در بخش‌هایی از حوزه معدن که تاکنون فعالیتی شکل نگرفته یا زیرساخت‌های لازم فراهم نشده است، باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران فراهم شود تا این ظرفیت‌ها به مرحله بهره‌برداری و تولید برسند.

وی صنعت سنگ را از ظرفیت‌های مهم استان مرکزی دانست و تصریح کرد: مناطق محلات، دلیجان و نیم‌ور یکی از قطب‌های اصلی صنعت سنگ کشور هستند و ظرفیت قابل توجهی از واحدهای فعال و متخصصان این حوزه در این منطقه متمرکز شده است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه بین‌المللی سنگ در سال‌های گذشته نشان داده که این رویداد از موفقیت قابل توجهی برخوردار بوده و علاوه بر معرفی توانمندی‌های صنعت سنگ، زمینه ارتباط تجاری و انجام معاملات میان فعالان این حوزه را نیز فراهم کرده است.

زندیه‌وکیلی با اشاره به موقعیت جغرافیایی نیم‌ور و محل برگزاری نمایشگاه گفت: این منطقه به قطب‌های مهم صنعت سنگ کشور نزدیک است و در مسیر محورهای اصلی ترانزیتی قرار دارد، بنابراین می‌توان از این ظرفیت برای برگزاری رویدادهای تخصصی بیشتر استفاده کرد.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای تخصصی در این منطقه می‌تواند زمینه توسعه فناوری‌های جدید در صنعت سنگ و ارتقای سطح فعالیت‌های این صنعت را فراهم کند.

استاندار مرکزی همچنین به حضور سفرای خارجی و فعالان این حوزه از نقاط مختلف کشور در نمایشگاه امسال اشاره کرد و گفت: در شرایط دشوار اقتصادی کشور، فعالیت‌های صادرات‌محور اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کند.

زندیه‌وکیلی با اشاره به هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی استان مرکزی در سال جاری اظهار کرد: هدف استان در سال جاری دستیابی به صادرات ۲ میلیارد دلاری غیرنفتی است.

وی ادامه داد: سال گذشته یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی از استان مرکزی انجام شد و در شش ماهه نخست سال جاری نیز صادرات استان ۴۱ درصد افزایش داشته است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: رشد صادرات استان در شرایط جنگی و تحریمی، بیانگر ظرفیت و توانمندی بخش صنعت و تولید استان مرکزی است.

زندیه‌وکیلی همچنین بر حمایت از بخش معدن تأکید کرد و گفت: برنامه استان حمایت جدی از معادن است و با استفاده از ظرفیت‌های موجود و بهره‌گیری از دانش، تجربه و سرمایه فعالان این حوزه می‌توان زمینه توسعه و شکوفایی بخش معدن استان را بیش از گذشته فراهم کرد.