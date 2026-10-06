به گزارش خبرنگار مهر، فازیها عزمی پیش از ظهر سه‌شنبه در دیدار با استاندار مرکزی در اراک اظهار کرد: روابط ایران و سریلانکا سابقه‌ای طولانی دارد و می‌توان این روابط را با تمرکز بر حوزه‌های مختلف اقتصادی و تولیدی وارد مراحل جدیدی کرد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از توانمندی‌های معدنی سریلانکا به سنگ‌های قیمتی و صنعت جواهرات اختصاص دارد و با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی استان مرکزی، زمینه برای بررسی فرصت‌های همکاری، انتقال دانش و تبادل تجربیات در این بخش وجود دارد.

عزمی تصریح کرد: سریلانکا پس از پشت سر گذاشتن سال‌های طولانی درگیری داخلی، اکنون در مسیر بازسازی و توسعه قرار دارد و برای تقویت زیرساخت‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی به همکاری و استفاده از ظرفیت‌های کشورهای دارای توانمندی نیازمند است.

وی ادامه داد: شرایط کنونی سریلانکا می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای همکاری با ایران ایجاد کند و ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و تولیدی استان مرکزی نیز می‌تواند در این روند مورد استفاده قرار گیرد.

سفیر سریلانکا در ایران، گردشگری، صنعت و تولیدات صنعتی را از دیگر حوزه‌های مورد علاقه سریلانکا برای گسترش همکاری با ایران دانست و تاکید کرد: ظرفیت‌های متنوع موجود در مناطق مختلف ایران، در مدت حضورم در کشور از نزدیک مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از این توانمندی‌ها فراتر از تصورات و اطلاعات پیشین بوده است.

وی افزود: آشنایی نزدیک با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های مناطق مختلف، شناخت دقیق‌تری از زمینه‌های همکاری میان دو کشور فراهم کرده است.

عزمی بیان کرد: این دیدار می‌تواند آغازگر تقویت تعاملات سریلانکا و استان مرکزی و زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف باشد

وی تصریح کرد:آشنایی با ظرفیت‌های استان مرکزی ارزشمند است و امید می رود این ارتباط به توسعه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی میان دو طرف منجر شود.