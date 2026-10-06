به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی پیش از ظهر سه‌شنبه در دیدار با سفیر سریلانکا و کاردار سفارت جمهوری بنگلادش در اراک اظهار کرد: سالانه حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات صنعتی و معدنی از استان انجام می‌شود که این ظرفیت می‌تواند زمینه توسعه مناسبات تجاری با کشورهای مختلف را فراهم کند.

وی افزود: قرار گرفتن استان مرکزی در مسیر کریدورهای ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور و برخورداری از خط ریلی سراسری، موقعیت مناسبی برای توسعه مبادلات تجاری، حمل‌ونقل و ترانزیت ایجاد کرده است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: صنایع متنوعی از جمله واگن‌سازی، صنایع سنگین و فلزی، ماشین‌آلات، آلومینیوم، غذایی و شیمیایی در استان فعال است و بخش قابل توجهی از نیازهای کشور در مرکزی تولید می‌شود.

وی ادامه داد: گستردگی فعالیت‌های صنعتی موجب شده استان مرکزی از نظر تنوع صنعتی جایگاه نخست کشور را داشته باشد و این مزیت می‌تواند در توسعه همکاری‌های صنعتی، انتقال تجربه، سرمایه‌گذاری مشترک و گسترش بازارهای صادراتی مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار مرکزی ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان را قابل توجه دانست و تاکید کرد: در تولید برخی محصولات کشاورزی، میزان تولید استان مرکزی به دو تا سه برابر نیاز مصرفی می‌رسد و این توانمندی، فرصت مناسبی برای توسعه مبادلات و همکاری‌های کشاورزی و تجاری با کشورهای هدف است.

وی افزود: وجود بیش از ۵۲ نوع ماده معدنی، مرکزی را به یکی از مناطق مهم معدنی کشور تبدیل کرده و زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در حوزه استخراج، فرآوری، تکمیل زنجیره ارزش و صادرات محصولات معدنی فراهم آورده است.

زندیه‌وکیلی شهرستان محلات را نمونه‌ای از ظرفیت‌های همزمان اقتصادی و گردشگری استان عنوان کرد و گفت: این شهرستان با برخورداری از معادن ارزشمند سنگ تراورتن و جایگاه مهم در تولید و عرضه سنگ‌های ساختمانی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه همکاری‌های تجاری دارد.

وی بیان کرد: نمایشگاه سالانه سنگ محلات نیز به یکی از رویدادهای مهم این حوزه در منطقه تبدیل شده و می‌تواند بستر مناسبی برای معرفی توانمندی‌های معدنی استان، برقراری ارتباط میان فعالان اقتصادی و توسعه بازارهای صادراتی باشد.

استاندار مرکزی با اشاره به جایگاه محلات در صنعت گل و گیاه گفت: تولید گل‌های آپارتمانی و شاخه‌بریده موجب شده این شهرستان شهرت ملی و بین‌المللی پیدا کند و به عنوان «هلند ایران» شناخته شود؛ ظرفیتی که می‌تواند در تعاملات اقتصادی و گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: توسعه روابط با کشورهای مختلف تنها به مبادلات اقتصادی محدود نمی‌شود و استان آمادگی دارد زمینه حضور گردشگران و فعالان اقتصادی کشورهای سریلانکا و بنگلادش را نیز فراهم کند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: با تقویت ارتباط میان استان مرکزی و کشورهای سریلانکا و بنگلادش، زمینه برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌های مشترک، معرفی ظرفیت‌های استان در این کشورها و شکل‌گیری همکاری‌های جدید در حوزه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، اقتصادی و گردشگری فراهم می شود.