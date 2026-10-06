به گزارش خبرگزاری مهر، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه که در ساختمان کلاه‌فرنگی وزارت ارتباطات برگزار شد، ضمن تشریح اولویت‌ها و طرح‌های پیشران وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم، بر برنامه‌محور بودن اقدامات این وزارتخانه و ضرورت اولویت‌بندی منابع تأکید کرد.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های فضایی کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه ماهواره‌های عملیاتی، تغییر رویکردی از توسعه صرف فناوری به سمت توسعه کاربردها و خدمات ماهواره‌ای داشته‌ایم.

وی منظومه شهید سلیمانی را یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت چهاردهم در این حوزه عنوان کرد و گفت: امیدواریم در صورت فراهم بودن شرایط، سه ماهواره از مجموعه ۲۴ ماهواره این منظومه تا پایان سال در مدار قرار گیرد.

وزیر ارتباطات توضیح داد: این ۲۴ ماهواره با مشارکت بخش خصوصی توسعه پیدا کرده‌اند و بخشی از آنها عملیاتی خواهند بود.

هاشمی با اشاره به استمرار خدمات فضایی کشور در شرایط جنگی اظهار کرد: در حال حاضر نیز چندین ماهواره سنجشی و مخابراتی در فضا داریم که خدمات آنها حتی در شرایط جنگی متوقف نشد.

وی ادامه داد: با وجود پیچیدگی‌های ایجادشده و حتی اصابت برخی زیرساخت‌های صنعت فضایی کشور در پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مختلف در شهرهای گوناگون، خدمات حوزه فضایی متوقف نشد و این خدمات همچنان ادامه پیدا کرد.

اولویت‌بندی منابع و اجرای طرح‌های پیشران

وزیر ارتباطات در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: در وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم، نگاه برنامه‌محوری به همه اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته، داشته‌ایم و با توجه به محدودیت ذاتی منابع که در دولت‌های مختلف وجود داشته، تلاش کرده‌ایم ابتدا اولویت‌های راهبردی خود را مشخص و متناسب با این اولویت‌ها برنامه‌ریزی و منابع را تخصیص دهیم.

وی ادامه داد: در سطح اولویت‌های راهبردی که در تعامل با همکاران وزارتخانه تعیین شده، موضوعاتی همچون دولت هوشمند، شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و توسعه خدمات و کاربردهای حوزه فضا در دستور کار قرار گرفته است.

هاشمی افزود: ذیل این اولویت‌های راهبردی، طرح‌های پیشران نیز طراحی شده و به تفکیک دستگاه‌های تابع، تقسیم کار در این زمینه انجام شده است.



هاشمی یکی از موضوعات مهم مورد توجه وزارت ارتباطات را توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تمرکز بر فیبر نوری عنوان کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه نیز به موضوع زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه فیبر نوری توجه شده است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.

وی با مقایسه الگوی مصرف ترافیک ارتباطی ایران با سایر کشورها، اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا، بخش عمده ترافیک اپراتورهای ارتباطی بر بستر شبکه ثابت انجام می‌شود، اما در کشور ما این نسبت تقریباً معکوس است.

وزیر ارتباطات توضیح داد: در کشور ما حدود ۷۵ درصد ترافیک بر بستر شبکه سیار و حدود ۲۵ درصد بر بستر شبکه ثابت انجام می‌شود؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا تمرکز عمده ترافیک بر شبکه ثابت است.

هاشمی گفت: یکی از طرح‌های پیشران وزارت ارتباطات، تغییر این وضعیت و توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبر نوری است؛ اقدامی که علاوه بر ارتقای زیرساخت ارتباطی کشور، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید نیز باشد.

وی با اشاره به پروژه مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری، بیان کرد: پروژه بزرگی را در این زمینه آغاز کرده‌ایم و مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری در دولت چهاردهم استارت خورده است.

وزیر ارتباطات افزود: کشورهای پیشرو در حوزه فناوری سال‌ها قبل این مسیر را آغاز کرده‌اند و اکنون بسیاری از آنها در مراحل پایانی این فرایند قرار دارند، اما در ایران این مسیر به صورت جدی در دولت چهاردهم آغاز شده و معمولاً اجرای چنین فرایندی بین هفت تا ۱۵ سال زمان می‌برد.

هاشمی ابراز امیدواری کرد که این فرایند با سرعت بیشتری دنبال شود و کشور بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اهداف تعیین‌شده در این حوزه دست پیدا کند.



رشد ۵۰۰ درصدی اتصال منازل و کسب‌وکارها به فیبر نوری

وی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در حوزه فیبر نوری گفت: در دولت چهاردهم حدود ۵۰۰ درصد رشد در موضوع اتصال منازل و کسب‌وکارها به فیبر نوری داشته‌ایم که با توجه به شرایط کشور و پیچیدگی‌های اجرایی موجود در یکی دو سال اخیر، عدد قابل توجهی محسوب می‌شود.

هاشمی تأکید کرد: توسعه فیبر نوری یکی از طرح‌های پیشران وزارت ارتباطات است و قرار است این مسیر با جدیت ادامه پیدا کند.

وزیر ارتباطات در ادامه، امنیت سایبری را یکی دیگر از محورهای مهم برنامه‌های وزارتخانه عنوان کرد و گفت: همزمان با توسعه زیرساخت‌های استراتژیک، باید به همان اندازه به موضوع امنیت سایبری توجه داشته باشیم.

وی افزود: در حوزه امنیت سایبری تلاش‌های بسیاری انجام شده، اما واقعیت این است که هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و به همین دلیل امنیت سایبری نیز به عنوان یکی از طرح‌های پیشران در دستور کار قرار گرفته است.



طراحی جدید دولت الکترونیک با محوریت بخش خصوصی

هاشمی همچنین با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات برای تحول در دولت الکترونیک اظهار کرد: در حوزه زیست‌بوم‌های دیجیتال و دولت هوشمند، بر اساس آسیب‌شناسی انجام‌شده از وضعیت کشور و با بررسی تجربه و روش‌های کشورهای مختلف از کانادا تا استرالیا، طراحی جدیدی برای دولت الکترونیک انجام داده‌ایم.

وی افزود: این طراحی با محوریت بخش خصوصی انجام شده و باور ما این است که در دولت چهاردهم شاهد تحول جدی در حوزه دولت الکترونیک خواهیم بود.

وزیر ارتباطات با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر شفافیت و انسداد بسترهای فسادزا، گفت: همان‌طور که هویت‌بخشی به افراد با استفاده از کد ملی اهمیت دارد، تعیین هویت املاک نیز اهمیت دارد و اگر قرار است درباره حکمرانی داده‌محور صحبت کنیم، این موضوعات از ارکان مهم آن هستند.

هاشمی با اشاره به وضعیت برخی پروژه‌های زیرساختی در ابتدای دولت چهاردهم گفت: وضعیت برخی از این حوزه‌ها در ابتدای دولت قابل قبول نبود، اما امروز رشد قابل توجهی در پروژه‌های مرتبط ایجاد شده و با توجه به دستورالعمل‌هایی که در این زمینه تهیه شده، امیدواریم در آینده نزدیک شاهد گشایش‌های بیشتری باشیم.

وی همچنین بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: ایجاد و تقویت این زیرساخت‌ها یکی از نیازهای جدی کشور است.



هاشمی یکی دیگر از محورهای برنامه‌های دولت چهاردهم را یکپارچه‌سازی خدمات دولت عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات جدی در حوزه دولت الکترونیک این است که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف با مجموعه‌ای گسترده از سامانه‌ها مواجه هستند؛ سامانه‌هایی که قرار بوده کار مردم را تسهیل کنند، اما در مواردی خودشان به پیچیدگی‌های جدیدی منجر شده‌اند.

وی افزود: نگاه جدید در حوزه دولت هوشمند این است که این سامانه‌ها را تا حد امکان در قالب یکپارچه برای ارائه خدمات بهتر و تسهیل امور مردم ساماندهی کنیم.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: برای نخستین بار در این حوزه، بخش خصوصی نیز در توسعه خدمات دولت الکترونیک پای کار آمده است.



توسعه نسل پنجم و واگذاری فرکانس‌های مورد نیاز

هاشمی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه نسل پنجم ارتباطات اشاره کرد و گفت: واگذاری فرکانس‌های مورد نیاز نسل پنجم که مدت‌ها به دلیل پیچیدگی‌های این موضوع معطل مانده بود، در دولت چهاردهم به سرانجام رسید.

وی افزود: آزمایشگاه‌های تخصصی حوزه نسل پنجم تلفن همراه در منطقه ویژه اقتصادی پیام نیز آغاز به کار کرده‌اند.

وزیر ارتباطات همچنین از اجرای اقدامات مرتبط با توسعه نسل پنجم و پوشش شهری خبر داد و آن را از دیگر اقدامات مهم دولت چهاردهم در این حوزه برشمرد.



آغاز رسمی مهاجرت از شبکه مسی به فیبرنوری

هاشمی با اشاره دوباره به پروژه مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری گفت: یکی از نخستین‌های دولت چهاردهم در این حوزه، آغاز رسمی حرکت از سیم یا کابل مسی به سمت فیبر نوری است.

وی افزود: از نظر مصرف انرژی نیز مهاجرت به فیبر نوری اهمیت دارد و میزان مصرف انرژی در زیرساخت‌های مخابراتی می‌تواند به حدود یک‌هشتم کاهش پیدا کند.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: پس از حدود یک قرن استفاده از سیم مسی در کشور، این اقدام یک نقطه عطف محسوب می‌شود و در دولت چهاردهم استفاده از زیرساخت‌های فیبر نوری به صورت رسمی و با محوریت شرکت مخابرات ایران دنبال می‌شود.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت بحران پرداخت و گفت: موضوع مدیریت بحران بیش از یک دهه روی زمین مانده بود، اما در دولت چهاردهم و در پیچیده‌ترین شرایط، اقدامات مهمی در این زمینه انجام شد.

وی افزود: برخی مراکز زیرساختی و ارتباطی کشور، به دلیل نقش محوری که در شبکه ارتباطی داشتند، عملاً به عنوان گلوگاه شناخته می‌شدند و همه نسبت به اهمیت آنها آگاهی داشتند.

وزیر ارتباطات اظهار کرد: با طراحی و اجرای یک ساختار جدید، این مراکز از وضعیت گلوگاهی خارج شدند؛ اقدامی که پس از بیش از یک دهه به ثمر نشست.

هاشمی در پایان سخنان خود تأکید کرد که برنامه‌های وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم بر مجموعه‌ای از اولویت‌های راهبردی شامل دولت هوشمند، شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، توسعه خدمات فضایی، فیبر نوری، امنیت سایبری و توسعه نسل‌های جدید ارتباطی متمرکز شده است.