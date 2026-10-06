رایزنی وزیر کشور ایران با امیر قطر در دوحه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر امروز سه شنبه در دوحه میزبان اسکندر مومنی وزیر کشور ایران بود.

در این دیدار، تحولات اوضاع در منطقه و تلاش‌ها برای کاهش تنش در راستای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی شد.

در این دیدار خلیفه بن حمد آل ثانی وزیر کشور قطر نیز حضور داشت.

پیش از این ابراهیم بن سلطان الهاشمی مدیر واحد رسانه و ارتباطات وزارت خارجه قطر اعلام کرد که تماس‌ها و سفرها با هدف دستیابی به پیشرفت در روند گفتگوها میان واشنگتن و تهران ادامه دارد.

وی به استقبال قطر از سفر طرف ایرانی برای اطلاع از اقدامات اتخاذ شده درباره پرونده خلبانان اشاره کرد و گفت: ما آخرین تحولات مربوط به این پرونده را به طرف ایرانی ابلاغ کردیم.