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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

روایت اسلام‌آباد از محورهای رایزنی میان «عاصم منیر» و «اسکندر مؤمنی»

روایت اسلام‌آباد از محورهای رایزنی میان «عاصم منیر» و «اسکندر مؤمنی»

اسلام‌آباد اعلام کرد که فرمانده ارتش پاکستان و وزیر کشور ایران درباره امنیت منطقه‌ای و دوجانبه، مدیریت مؤثر مرزها و مسائل مورد علاقه طرفین رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، پاکستان اعلام کرد که ژنرال عاصم منیر فرمانده کل ارتش پاکستان، در راولپندی با اسکندر مؤمنی، وزیر کشور ایران، دیدار و گفتگو کرد.

خبرنگار المیادین در اسلام‌آباد در این خصوص اضافه کرد: منیر و مؤمنی درباره امنیت منطقه‌ای و امنیت دوجانبه، مدیریت مؤثر مرزها و مسائل مورد علاقه طرفین گفتگو کردند.

المیادین سپس اضافه کرد: ژنرال عاصم منیر فرمانده کل ارتش پاکستان و اسکندر مؤمنی، وزیر کشور ایران بر لزوم حفظ سازوکارهای هماهنگی و همکاری نزدیک برای حراست از امنیت و رفاه منطقه‌ای تأکید کردند.

این در حالیست که اسکندر مومنی در دومین جلسه کاری خود در اسلام‌آباد پیشتر با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد.

این دیدار در کاخ نخست وزیری پاکستان در شهر اسلام‌آباد برگزار شده بود.

کد مطلب 6895140

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