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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

الهاشمی: سخن گفتن از پیوستن قطر به پیمان مکه هنوز زود است

الهاشمی: سخن گفتن از پیوستن قطر به پیمان مکه هنوز زود است

مسئول رسانه‌ای وزارت خارجه قطر اعلام کرد: سخن گفتن درباره پیوستن قطر به پیمان مکه زود است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ابراهیم بن سلطان الهاشمی مدیر واحد رسانه و ارتباطات وزارت خارجه قطر اعلام کرد که تماس‌ها و سفرها با هدف دستیابی به پیشرفت در روند گفتگوها میان واشنگتن و تهران ادامه دارد.

وی اعلام کرد: ما از هر ابتکاری که کشورهای منطقه از جمله کشورهای عضو پیمان مکه با هدف تحقق ثبات اتخاذ کنند، حمایت می‌کنیم. ما از اقدامات عربستان برای حفاظت از حاکمیت و امنیت و ثبات استقبال می‌کنیم.

او به استقبال قطر از سفر طرف ایرانی برای اطلاع از اقدامات اتخاذ شده درباره پرونده خلبانان اشاره کرد و گفت: ما آخرین تحولات مربوط به این پرونده را به طرف ایرانی ابلاغ کردیم.

الهاشمی در خصوص پیمان مکه گفت که این پیمان همکاری منطقه‌ای در راستای حفظ توانمندی کشورهای منطقه و ثبات آنها تقویت می‌کند.

این مقام قطری بیان کرد: گفتگو و تبادل پیام‌ها میان طرف‌های ایرانی و آمریکایی از طریق قطر و شرکای منطقه‌ای ادامه دارد.

وی تاکید کرد که مذاکرات درباره ایران ادامه دارد و در این مذاکرات، نگرانی‌ها و ملاحظات همه طرف‌های درگیر در نظر گرفته می‌شود.

مدیر واحد رسانه و ارتباطات وزارت خارجه قطر بار دیگر گفت: ما از پیمان مکه و هر آنکه برای تقویت ثبات منطقه‌ای می‌کوشد حمایت می‌کنیم. سخن گفتن درباره پیوستن قطر به پیمان مکه زود است.

کد مطلب 6969906

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