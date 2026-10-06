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کد مطلب 6969943
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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

اختصاص ۱۲ همت برای بازسازی ۴ دانشگاه آسیب‌دیده

اختصاص ۱۲ همت برای بازسازی ۴ دانشگاه آسیب‌دیده

معاون علمی رئیس‌جمهور از اختصاص حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بازسازی بخش‌های فناوری چهار دانشگاه خبر داد.

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