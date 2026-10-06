دریافت 13 MB کد مطلب 6969943 https://mehrnews.com/x3dfWL ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶ کد مطلب 6969943 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶ اختصاص ۱۲ همت برای بازسازی ۴ دانشگاه آسیبدیده معاون علمی رئیسجمهور از اختصاص حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بازسازی بخشهای فناوری چهار دانشگاه خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط مشاغل خدماتی در صدر تقاضای جوانان برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی ۶۰ همت تسهیلات برای بازسازی دانشبنیانهای آسیبدیده از جنگ معرفی نخستین ارقام گراس های علوفه ای کشور برچسبها جنگ رمضان دانشگاه های ایران شرکت دانش بنیان بازسازی
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