معرفی نخستین ارقام گراس های علوفه ای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حاصل نزدیکاین ارقام حاصل ۲ دهه پژوهش مستمر و هدفمند محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی است. جلسه کمیته ملی معرفی رقم، با هدف بررسی امکان معرفی دو رقم جدید از گیاهان علوفه‌ای چندساله سردسیری، در مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال برگزار شد.

در این نشست رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی در تبریز اعضای کمیته ملی معرفی رقم، داوران و جمعی از متخصصان حوزه گیاهان علوفه‌ای حضور داشتند.

رضا محمدی و بابک ناخدا، اعضای هیئت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و مجریان این طرح، نتایج تحقیقات و گزارش‌های تخصصی مربوط به معرفی دو رقم جدید را ارائه کردند. پس از بررسی‌های فنی و تخصصی، اعضای کمیته ملی معرفی رقم با معرفی و نام‌گذاری این دو رقم به نام‌های «سولدوز» و «سهند» موافقت کردند.

رقم «سولدوز» از گونه Festuca arundinacea (فسکیوی بلند) و رقم «سهند» از گونه Bromus inermis (علف پشمکی) است. این ارقام از نوع کامپوزیت (ترکیبی) بوده و به دلیل چندساله بودن، این امکان را برای بهره‌برداران فراهم می‌کنند که با یک بار کشت، برای سال‌های متعدد از مزرعه برداشت‌های مکرر و اقتصادی داشته باشند.

این گیاهان با نیاز آبی نسبتاً پایین و ظرفیت مناسب برای توسعه در مناطق دارای محدودیت منابع آب، می‌توانند در مدیریت پایدار منابع طبیعی و تقویت تولید علوفه نقش مؤثری ایفا کنند و از این‌رو، جزو گیاهان اقلیم‌سازگار محسوب می‌شوند.

استقرار این ارقام در پهنه‌های بحرانی کشور، به‌ویژه در حوضه‌های آبریز دریاچه ارومیه و زاینده‌رود، می‌تواند در حفظ و تقویت منابع آبی، کاهش فرسایش بادی و آبی خاک، افزایش نفوذ آب بارندگی به سفره‌های زیرزمینی و تأمین خوراک دام از طریق مراتع و منابع طبیعی مؤثر باشد.

صابر گلکاری، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی در تبریز، معرفی این دو رقم را حاصل قریب به دو دهه فعالیت پژوهشی پیوسته، هدفمند و مبتنی بر نیازهای کشور دانست و اظهار امیدواری کرد که معرفی «سولدوز» و «سهند» آغازگر مسیر جدیدی برای توسعه ارقام علوفه‌ای بومی و سازگار کشور باشد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای معرفی ارقام جدید از سایر گونه‌های علوفه‌ای، از جمله داکتیلیس (Dactylis)، فالاریس (Phalaris) و آگروپایرون خبر داد.

گلکاری مشارکت فعال ترویج، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان را در تحقق اثربخشی این دستاورد مهم مؤثر دانست و افزود: واگذاری این ارقام به بخش خصوصی و برنامه‌ریزی برای تولید بذر این ارقام از برنامه‌های در دست اجرا است.