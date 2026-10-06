به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، حسین افشین در حاشیه آیین انعقاد موافقت‌نامه تأمین اعتبار برای بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های فناوری آسیب‌دیده ۴ دانشگاه، با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده از خسارت‌های واردشده به مراکز علمی و فناورانه، اظهار کرد: پس از شناسایی مراکز آسیب‌دیده، چهار دانشگاه صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران و شهید بهشتی به‌عنوان مراکزی که زیرساخت‌های فناوری‌های نوظهور و فناوری‌های با درجه تکنولوژی بالا در آن‌ها آسیب دیده بود، در اولویت بازسازی قرار گرفتند.

وی افزود: البته دانشگاه‌های دیگری نیز آسیب دیده‌اند، اما این چهار دانشگاه به دلیل برخورداری از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های فناورانه پیشرفته، در این مرحله به‌صورت ویژه در دستور کار بازسازی قرار گرفتند.

مسئولیت بازسازی با محوریت معاونت علمی و وزارت اقتصاد

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به تصمیم دولت برای بازسازی این مراکز گفت: از زمان وقوع حملات، دولت تصمیم گرفت بازسازی این دانشگاه‌ها را با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی دنبال کند و در کنار آن، بازسازی انستیتو پاستور ایران نیز در دستور کار قرار گرفت که مراحل مربوط به آن هنوز تکمیل نشده است.

افشین ادامه داد: در این زمینه جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون علمی رئیس‌جمهور برگزار شد و مسئولیت پیگیری این موضوع بر عهده این مجموعه‌ها قرار گرفت.

وی با اشاره به ضرورت ارزیابی دقیق خسارت‌ها پیش از آغاز فرایند تأمین اعتبار، توضیح داد: ابتدا باید میزان و ابعاد آسیب‌های واردشده به دانشگاه‌ها مشخص می‌شد و همین موضوع یکی از دلایل زمان‌برشدن فرایند بود؛ چراکه نمی‌توان بدون ارزیابی دقیق خسارت‌ها، درباره میزان منابع مورد نیاز تصمیم‌گیری کرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور افزود: پس از انجام ارزیابی‌ها، مذاکرات با بانک‌های متناظر دانشگاه‌ها انجام شد تا از ظرفیت بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اعتبار مالیاتی برای تأمین منابع مورد نیاز بازسازی استفاده شود.

تخصیص ۱۲ همت برای بازسازی چهار دانشگاه

افشین با اشاره به همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی در این فرایند اظهار کرد: همکاری بسیار خوبی میان وزارت اقتصاد و معاونت علمی شکل گرفت و امروز حدود ۱۲ همت برای بازسازی این زیرساخت‌ها تخصیص داده می‌شود. هدف صرفاً بازسازی عین زیرساخت‌های قبلی نیست، بلکه تلاش می‌شود این مراکز با فناوری و تجهیزات به‌روزتر و کارآمدتر از گذشته بازسازی شوند.

معاون علمی رئیس‌جمهور افزود: در مدتی که ارزیابی‌ها و هماهنگی‌های لازم انجام می‌شد، فهرست تجهیزات و نیازهای فناورانه نیز به‌روزرسانی شد تا تجهیزاتی که امروز به‌روزتر و کارآمدتر هستند، در برنامه بازسازی قرار گیرند.

افشین اظهار امیدواری کرد: چهار دانشگاه صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران و شهید بهشتی پس از اجرای این طرح، با توانمندی بالاتر به فعالیت‌های علمی و فناورانه خود ادامه دهند.

اختصاص ۲۰ همت اعتبار مالیاتی برای حمایت از دانش‌بنیان‌های آسیب‌دیده

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به بخش دیگری از مصوبات مربوط به بازسازی، گفت: بخش دوم مصوبه، به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص دارد و حدود ۲۰ همت از محل اعتبار مالیاتی برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص پیدا می‌کند.

وی افزود: این منابع اهرم می‌شود و بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، سه برابر آن به‌صورت تسهیلات برای بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده اختصاص خواهد یافت.

افشین تصریح کرد: بر این اساس، حدود ۶۰ همت تسهیلات از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و در چارچوب مصوبه ستاد بازسازی کشور برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیانی که در جریان جنگ دچار آسیب فیزیکی شده‌اند، اختصاص می‌یابد.

وی تفاوت سازوکار حمایت از دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را مورد توجه قرار داد و گفت: حمایت از دانشگاه‌ها در این چارچوب به‌صورت بلاعوض است، اما حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده به‌صورت تسهیلات انجام خواهد شد.

آغاز فرایند حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده

افشین با اشاره به آغاز فرایند شناسایی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده اظهار کرد: این فرایند در معاونت علمی آغاز شده و تعداد زیادی از شرکت‌ها درخواست‌های خود را ارائه کرده‌اند و تسهیلات برخی از آن‌ها اکنون در مراحل نهایی بررسی در صندوق نوآوری و شکوفایی قرار دارد.

وی از شرکت‌های دانش‌بنیانی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند دعوت کرد فرم‌های مربوط به دریافت حمایت را تکمیل کنند و افزود: برای این منظور یک کارگروه ویژه تشکیل شده است تا فرایند بررسی و حمایت از شرکت‌های آسیب‌دیده با سرعت بیش‌تری انجام شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد با فعال‌شدن این سازوکار، بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیانی که در جریان جنگ دچار آسیب شده‌اند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن دنبال شود.