ثبت ۹۷۶ مورد حیوان‌ گزیدگی در ملایر

کامران عبدلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ۹۷۶ مورد ۷۰ درصد سگ، ۲۷ درصد گربه، ۲ درصد حیوانات وحشی مثل گرگ و روباه و یک درصد سایر حیوانات اهلی مثل اسب و الاغ عامل گزش بوده‌اند.

وی با بیان اینکه از ۹۷۶ مورد گزش، ۴۶ درصد موارد حیوان گزیده در سطح شهر و ۵۴ درصد در روستاها اتفاق افتاده است، ادامه داد: ۹۰ درصد موارد حیوان گزیده که توسط سگ انجام شده مربوط به سگ‌های صاحب‌دار اعم از سگ های خانگی، نگهبان و گله بوده و فقط ۱۰ درصد مربوط به سگ‌های ولگرد بوده است.

کارشناس مرکز هاری ملایر بیان کرد: با توجه به کل آمار موارد حیوان گزیده در سال۱۴۰۴ پنج مرکزی که بیشترین موارد حیوان گزیده را داشته اند شامل حسین آباد ناظم، ازندریان، ازناو، سامن و اسلامشهرآق گل بوده است.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ جاری ۲ مورد قطعی بیماری هاری پس از آزمایشات لازم شناسایی شد که پس از اقدام درمانی لازم از سوی واحد پیشگیری و درمان هاری برای افرادی که توسط این حیوانات مورد گزش گرفته ان، افراد مذکور در سلامت کامل هستند.