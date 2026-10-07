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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۴

ثبت ۹۷۶ مورد حیوان‌ گزیدگی در ملایر

ثبت ۹۷۶ مورد حیوان‌ گزیدگی در ملایر

همدان- کارشناس مرکز هاری ملایر گفت: در شش ماهه سال جاری تعداد ۹۷۶ مورد گزش انسان توسط حیوانات در شهرستان ملایر اتفاق افتاده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱۰ مورد افزایش داشته است.

کامران عبدلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ۹۷۶ مورد ۷۰ درصد سگ، ۲۷ درصد گربه، ۲ درصد حیوانات وحشی مثل گرگ و روباه و یک درصد سایر حیوانات اهلی مثل اسب و الاغ عامل گزش بوده‌اند.

وی با بیان اینکه از ۹۷۶ مورد گزش، ۴۶ درصد موارد حیوان گزیده در سطح شهر و ۵۴ درصد در روستاها اتفاق افتاده است، ادامه داد: ۹۰ درصد موارد حیوان گزیده که توسط سگ انجام شده مربوط به سگ‌های صاحب‌دار اعم از سگ های خانگی، نگهبان و گله بوده و فقط ۱۰ درصد مربوط به سگ‌های ولگرد بوده است.

کارشناس مرکز هاری ملایر بیان کرد: با توجه به کل آمار موارد حیوان گزیده در سال۱۴۰۴ پنج مرکزی که بیشترین موارد حیوان گزیده را داشته اند شامل حسین آباد ناظم، ازندریان، ازناو، سامن و اسلامشهرآق گل بوده است.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ جاری ۲ مورد قطعی بیماری هاری پس از آزمایشات لازم شناسایی شد که پس از اقدام درمانی لازم از سوی واحد پیشگیری و درمان هاری برای افرادی که توسط این حیوانات مورد گزش گرفته ان، افراد مذکور در سلامت کامل هستند.

کد مطلب 6969954

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