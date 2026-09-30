واکسیناسیون رایگان ۳۲۰۰ قلاده سگ علیه هاری در استان بوشهر

محمدحسن رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز جهانی هاری اظهار کرد: روز جهانی هاری فرصتی برای تأکید بر اهمیت پیشگیری از یکی از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان است؛ یک بیماری‌ که پس از بروز علائم بالینی، تقریباً همواره کشنده است، اما با اقدامات پیشگیرانه، به‌ویژه واکسیناسیون سگ‌ها و مدیریت صحیح موارد حیوان‌گزیدگی، قابل پیشگیری است.

وی افزود: در چارچوب برنامه سازمان دامپزشکی کشور، واکسیناسیون هاری سگ‌های صاحبدار، به‌ویژه سگ‌های گله و نگهبان، به‌صورت رایگان توسط دامپزشکی انجام می‌شود.

رهنما ادامه داد: بر اساس برنامه ابلاغی، پوشش واکسیناسیون ۸۰ درصد جمعیت هدف سگ‌های استان بوشهر مدنظر است که معادل حدود ۶ هزار و ۵۰۰ قلاده سگ خواهد بود.

وی افزود: تاکنون در شش‌ماهه نخست سال جاری، حدود سه هزار ۲۰۰ قلاده سگ به‌صورت رایگان علیه بیماری هاری واکسینه شده‌اند.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با تأکید بر اینکه کنترل هاری نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و مردم است، گفت: تحقق این هدف در چارچوب رویکرد «سلامت واحد» و با مشارکت دامپزشکی، نظام سلامت، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شهروندان امکان‌پذیر خواهد بود.

وی شناسایی و گزارش سریع حیوانات مشکوک، واکسیناسیون منظم سگ‌های صاحبدار و گله، مدیریت اصولی جمعیت سگ‌ها و مراجعه فوری افراد پس از حیوان‌گزیدگی را از مهم‌ترین اقدامات پیشگیری از این بیماری برشمرد.

رهنما با اشاره به برنامه جهانی حذف مرگ‌ومیر ناشی از هاری اظهار کرد: هدف جهانی «صفر تا ۲۰۳۰» این است که تا سال ۲۰۳۰، هیچ انسانی بر اثر هاری منتقل‌شده از سگ جان خود را از دست ندهد.

وی از دامداران و صاحبان سگ‌ها خواست واکسیناسیون هاری سگ‌های گله، نگهبان و صاحبدار را جدی بگیرند و خاطرنشان کرد: این واکسیناسیون به‌صورت رایگان توسط دامپزشکی انجام می‌شود و نقش بسیار مهمی در حفظ سلامت انسان و حیوان و پیشگیری از بیماری هاری دارد.