حمیدرضا وجگانی همزمان با روز جهانی هاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۸ سپتامبر برابر با ششم مهرماه به عنوان روز جهانی هاری با شعار «قویتر با همدیگر» نامگذاری شده و بر اهمیت مشارکت، هماهنگی و همکاری همه دستگاههای مرتبط در پیشگیری و کنترل این بیماری تأکید دارد.
وی ابراز کرد: هدف جهانی، حذف مرگومیر انسانی ناشی از هاری تا سال ۲۰۳۰ است و تحقق این هدف نیازمند مشارکت مؤثر دستگاههای مسئول، افزایش آگاهی عمومی، کنترل جمعیت حیوانات ناقل و دسترسی سریع افراد حیوانگزیده به خدمات پیشگیری و درمان است.
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان با اشاره به وضعیت حیوانگزیدگی در کشور تصریح کرد: با وجود اینکه میزان حیوانگزیدگی در ایران بالاتر از متوسط جهانی است، میزان ابتلا به هاری در کشور حدود یکهفتادم میزان جهانی گزارش شده است؛ با این حال، افزایش موارد حیوانگزیدگی همچنان یک هشدار جدی برای نظام سلامت محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۴۵ هزار مورد حیوانگزیدگی در کشور ثبت شد که متأسفانه ۲۰ مورد آن به مرگ انسان منجر شد و از ابتدای سال جاری نیز هشت مورد فوت ناشی از هاری در کشور گزارش شده است.
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان با تشریح وضعیت حیوانگزیدگی در حوزه تحت پوشش مرکز بهداشت کاشان ابراز کرد: در نیمه نخست سال جاری، یکهزار و ۴۴۰ نفر به دنبال حیوانگزیدگی به مراکز پیشگیری و درمان هاری مراجعه کردند و خدمات لازم را دریافت کردند.
وی افزود: از مجموع موارد حیوانگزیدگی ثبتشده در این منطقه، ۵۹ درصد مربوط به گزش گربه، ۳۸ درصد مربوط به گزش سگ و سه درصد مربوط به سایر حیوانات بوده است.
وجگانی با اشاره به استمرار برنامههای مراقبتی و پیشگیرانه در منطقه خاطرنشان کرد: با تلاش تیمهای سلامت، ارائه بهموقع خدمات پیشگیری و درمانی و همکاری مردم در مراجعه سریع پس از حیوانگزیدگی، طی چندین دهه گذشته هیچ موردی از ابتلا به هاری انسانی در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان گزارش نشده است.
وی بر ضرورت مراجعه فوری افراد در صورت حیوانگزیدگی تأکید کرد و گفت: شستوشوی سریع محل گزش و مراجعه هرچه سریعتر به مراکز پیشگیری و درمان هاری میتواند در پیشگیری از ابتلا به این بیماری و مرگ ناشی از آن نقش مؤثری داشته باشد.
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