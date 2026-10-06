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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۸

حسن‌پور: تعاونی‌های مرغداران باید به بازوی مؤثر تولید تبدیل شوند

حسن‌پور: تعاونی‌های مرغداران باید به بازوی مؤثر تولید تبدیل شوند

قزوین- مدیر سازمان تعاون روستایی قزوین گفت: تقویت اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی کشاورزی می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ساماندهی تأمین نهاده‌ها تولیدکنندگان کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان حسن‌پور بعدازظهر سه‌شنبه در دیدار با اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی مرغداران، با تأکید بر اهمیت جایگاه تشکل‌های بخش کشاورزی اظهار داشت: اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی به عنوان بازوی اجرایی و اقتصادی بخش کشاورزی، نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان، ساماندهی فعالیت‌های تولیدی و ایجاد هماهنگی میان اعضای شبکه دارند.

وی افزود: حمایت از تشکل‌های تخصصی و تقویت ظرفیت‌های اتحادیه‌های بخش کشاورزی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فرآیند تأمین و توزیع نهاده‌ها و محصولات باشد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین ادامه داد: تشکل‌های بخش کشاورزی باید بتوانند با انسجام بیشتر، مسائل و نیازهای تولیدکنندگان را شناسایی و برای رفع آنها از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند؛ چراکه تقویت این مجموعه‌ها به افزایش قدرت هماهنگی در زنجیره تولید کمک خواهد کرد.

حسن‌پور خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها در ساماندهی امور تولیدکنندگان، تأمین نهاده‌ها و ایجاد هماهنگی میان حلقه‌های مختلف زنجیره تولید، می‌تواند به پایداری فعالیت واحدهای تولیدی و بهبود شرایط اقتصادی بخش کشاورزی کمک کند.

کد مطلب 6969984

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