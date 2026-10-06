به گزارش خبرنگار مهر، کیوان حسن‌پور بعدازظهر سه‌شنبه در دیدار با اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی مرغداران، با تأکید بر اهمیت جایگاه تشکل‌های بخش کشاورزی اظهار داشت: اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی به عنوان بازوی اجرایی و اقتصادی بخش کشاورزی، نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان، ساماندهی فعالیت‌های تولیدی و ایجاد هماهنگی میان اعضای شبکه دارند.

وی افزود: حمایت از تشکل‌های تخصصی و تقویت ظرفیت‌های اتحادیه‌های بخش کشاورزی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فرآیند تأمین و توزیع نهاده‌ها و محصولات باشد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین ادامه داد: تشکل‌های بخش کشاورزی باید بتوانند با انسجام بیشتر، مسائل و نیازهای تولیدکنندگان را شناسایی و برای رفع آنها از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند؛ چراکه تقویت این مجموعه‌ها به افزایش قدرت هماهنگی در زنجیره تولید کمک خواهد کرد.

حسن‌پور خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها در ساماندهی امور تولیدکنندگان، تأمین نهاده‌ها و ایجاد هماهنگی میان حلقه‌های مختلف زنجیره تولید، می‌تواند به پایداری فعالیت واحدهای تولیدی و بهبود شرایط اقتصادی بخش کشاورزی کمک کند.