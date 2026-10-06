به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح سه شنبه در جریان برگزاری مراسم جشن عاطفه ها در دبستان بوستان سمنان از برگزاری این مراسم به صورت مشابه در مداری شهری و روستایی استان اعلام کرد: دانش آموزان استان سمنان با دستان کوچک نوعدوستی و کمک به همنوع را معنایی تازه بخشیدند.

وی افزود: امروز این جشن در حالی در مدارس سراسر استان برگزار می‌شود که دانش‌آموزان با مشارکت و کمک‌های خود، بخشی از داشته‌های خود را با دوستان و همسالان که نیازمند حمایت هستند، به اشتراک می‌گذارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به پیام دانش‌آموزان در زمینه اختصاص بخشی از کمک‌های خود به دانش‌آموزان نیازمند، افزود: کمک های امروز مردم نیک اندیش استان می تواند برای دانش‌آموزانی که ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی امکان حضور در مدرسه را نداشته باشند، هدیه هایی ارزشمند تلقی و آینده یک کودک را دگرگون کند.

شریفی با تأکید بر اینکه مأموریت آموزش و پرورش صرفاً به علم‌آموزی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: فرهنگ همکاری و تعاون، دوستی و نوع دوستی، وطن‌دوستی و تقویت هویت ملی و دینی، بخش مهمی از تربیت دانش‌آموزان است و باید این مفاهیم را از سنین کودکی در وجود آنان نهادینه کنیم.

وی با اشاره به استقبال دانش‌آموزان از میهمانان این آیین به زبان و گویش سمنانی، اظهار کرد: امروز در بدو ورود به مدرسه، دانش‌آموزان با زبان و گویش سمنانی از میهمانان استقبال کردند که این موضوع در بسیاری از مدارس دوره ابتدایی شهرستان سمنان جاری و ساری شده و در سطح استان نیز مورد توجه قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم که هیچ دانش‌آموز و هیچ خانواده‌ای در کشورمان به دلیل فقر فرهنگی یا اقتصادی از تحصیل، آموزش و تربیت بازنماند و در کنار مسائل آموزشی، به موضوع مهم تربیت اجتماعی و مسئولیت‌های اجتماعی دانش‌آموزان نیز توجه جدی داشته باشیم.