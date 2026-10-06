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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

برگزاری «جشن عاطفه‌ها» در مدارس سمنان؛ روایت نوع‌دوستی با دستان کوچک

برگزاری «جشن عاطفه‌ها» در مدارس سمنان؛ روایت نوع‌دوستی با دستان کوچک

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از برگزاری مراسم جشن عاطفه ها در مدارس سراسر این استان با هدف کمک به دانش آموزان کمتر برخوردار و محروم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح سه شنبه در جریان برگزاری مراسم جشن عاطفه ها در دبستان بوستان سمنان از برگزاری این مراسم به صورت مشابه در مداری شهری و روستایی استان اعلام کرد: دانش آموزان استان سمنان با دستان کوچک نوعدوستی و کمک به همنوع را معنایی تازه بخشیدند.

وی افزود: امروز این جشن در حالی در مدارس سراسر استان برگزار می‌شود که دانش‌آموزان با مشارکت و کمک‌های خود، بخشی از داشته‌های خود را با دوستان و همسالان که نیازمند حمایت هستند، به اشتراک می‌گذارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به پیام دانش‌آموزان در زمینه اختصاص بخشی از کمک‌های خود به دانش‌آموزان نیازمند، افزود: کمک های امروز مردم نیک اندیش استان می تواند برای دانش‌آموزانی که ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی امکان حضور در مدرسه را نداشته باشند، هدیه هایی ارزشمند تلقی و آینده یک کودک را دگرگون کند.

شریفی با تأکید بر اینکه مأموریت آموزش و پرورش صرفاً به علم‌آموزی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: فرهنگ همکاری و تعاون، دوستی و نوع دوستی، وطن‌دوستی و تقویت هویت ملی و دینی، بخش مهمی از تربیت دانش‌آموزان است و باید این مفاهیم را از سنین کودکی در وجود آنان نهادینه کنیم.

وی با اشاره به استقبال دانش‌آموزان از میهمانان این آیین به زبان و گویش سمنانی، اظهار کرد: امروز در بدو ورود به مدرسه، دانش‌آموزان با زبان و گویش سمنانی از میهمانان استقبال کردند که این موضوع در بسیاری از مدارس دوره ابتدایی شهرستان سمنان جاری و ساری شده و در سطح استان نیز مورد توجه قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم که هیچ دانش‌آموز و هیچ خانواده‌ای در کشورمان به دلیل فقر فرهنگی یا اقتصادی از تحصیل، آموزش و تربیت بازنماند و در کنار مسائل آموزشی، به موضوع مهم تربیت اجتماعی و مسئولیت‌های اجتماعی دانش‌آموزان نیز توجه جدی داشته باشیم.

کد مطلب 6969455

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