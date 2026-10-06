کشاورزی سمنان در مسیر تولید پایدار؛نقشه راه حمایت از کشاورزان ترسیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی ظهر سه شنبه در نشست تخصصی کمیته فنی گیاه‌پزشکی استان سمنان در محل جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت ایجاد زنجیره‌ای مستحکم در تولید کشاورزی، اظهار کرد: هدف اصلی در فصل کشت پیش‌رو، فراهم کردن شرایطی که کشاورزان با اطمینان خاطر بیشتری فعالیت کنند و پایداری تولید در استان تضمین شود.

وی با اشاره به ظرفیت فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی، افزود: استفاده از پهپادها برای سم‌پاشی در مزارع یکپارچه و با رعایت استانداردهای میزان مصرف می‌تواند بازدهی اقتصادی قابل توجهی داشته باشد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین بر ضرورت پایش مستمر مزارع و آمادگی در برابر نوسانات اقلیمی تأکید کرد و افزود: فرآیند بوجاری و ضدعفونی بذور گندم و جو در مراکز فرآوری باید با دقت و نظارت بیشتری انجام شود تا از بروز خسارت در فصل کشت جلوگیری به عمل آید.

قاسمی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی آزمایشگاه مرجع با مشارکت ۵۰ درصدی دانشگاه خبر داد و بیان کرد: برون‌سپاری خدمات سم‌پاشی به بخش خصوصی و فعال‌سازی مجدد کلینیک‌های گیاه‌پزشکی با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی صدور سریع شناسنامه برای واحدهای گلخانه‌ای را از دیگر الزامات بخش تولید عنوان کرد و خواستار هماهنگی بیشتر میان اتاق اصناف و نظام مهندسی کشاورزی در این زمینه شد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان سمنان در ادامه با اشاره به ضرورت تسهیل دسترسی کشاورزان به منابع مالی، اضافه کرد: با برگزاری میز خدمت هفتگی و همکاری مستمر با بانک کشاورزی، موانع پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون به متقاضیان پیگیری و رفع خواهد شد.

قاسمی همچنین از پیگیری خرید توافقی دانه روغنی آفتابگردان توسط اتحادیه تعاون روستایی خبر داد و افزود: این اقدام با هدف حمایت از معیشت کشاورزان و تضمین قیمت مناسب برای تولیدکنندگان دنبال می‌شود.

وی بر تقویت دیده‌بانی مزارع و حمایت همه‌جانبه از بهره برداران تأکید کرد و یادآور شد: استفاده از ظرفیت کارشناسان، دانش تخصصی و هم افزایی دستگاه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری و تقویت تولید کشاورزی در استان سمنان باشد.