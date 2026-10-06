یاری: ۲۹۰ فقره سرقت در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا یاری فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح کنترل جرائم در مرکز استان و کشف ۲۹۰ فقره سرقت خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: در جریان اقدامات انتظامی انجام‌شده، علاوه بر کشف ۲۹۰ فقره انواع سرقت، ۱۲۵ سارق نیز شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه افزود: سارقان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم به مراجع قضائی معرفی شدند.

یاری در ادامه از کشف حدود ۱۸۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در جریان اجرای این طرح خبر داد و گفت: مأموران انتظامی همچنین ۶ هزار و ۲۵۲ حبه قرص غیرمجاز را کشف کردند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با مواد مخدر عنوان کرد: در این راستا ۱۱۰ نفر از قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر دستگیر شدند و تعداد قابل توجهی از معتادان متجاهر نیز جمع‌آوری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه همچنین از کشف ۳۱ قبضه سلاح غیرمجاز خبر داد و گفت: مأموران پلیس در ادامه اقدامات خود موفق به کشف مقادیری انواع کالای قاچاق شدند.

یاری خاطرنشان کرد: در ارتباط با پرونده‌های مربوط به قاچاق نیز ۴۵ نفر از قاچاقچیان دستگیر و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی توقیف ۳۱۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف و انتقال آنها به پارکینگ را از دیگر اقدامات انجام‌شده در جریان اجرای طرح کنترل جرائم در شهرستان کرمانشاه عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تأکید کرد: برخورد با جرائم و تخلفات و ارتقای امنیت عمومی در مرکز استان با جدیت از سوی مجموعه انتظامی دنبال می‌شود.