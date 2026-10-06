مظفری: خدمت نیروهای انتظامی در زمره مجاهدت در راه خدا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با سردار محمدقاسم طرحانی، فرمانده انتظامی استان قزوین، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب و دفاع مقدس اظهار کرد: باید یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای انتظامی و شهدای جنگ‌های تحمیلی و فتنه دی‌ماه را همواره زنده نگه داشت.

وی با اشاره به جایگاه شهید نواب صفوی در تاریخ مبارزات اسلامی افزود: شهید نواب صفوی از پیشگامان مسیر تشکیل حکومت اسلامی بود و در راه آرمان خود به شهادت رسید. او حتی خدمت ساده‌ای مانند جارو کردن خیابان‌های حکومت اسلامی را برای خود افتخار می‌دانست و این نگاه نشان‌دهنده عمق اخلاص و صداقت او در مسیر اعتقادی‌اش بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به تفاوت جایگاه نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران با نیروهای مسلح سایر کشورها بیان کرد: کارکنان انتظامی در نظام اسلامی، خدمت خود را در چارچوب ولایت انجام می‌دهند و این موضوع برای نیروهای مؤمن و متعهد یک امتیاز و افتخار محسوب می‌شود.

مظفری با استناد به آیه شریفه «وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَی الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا» عنوان کرد: مجاهدت در راه خدا جایگاه ویژه‌ای دارد و کسانی که برای انجام وظیفه و دفاع از ارزش‌ها و امنیت جامعه در میدان حضور دارند، با افرادی که از مسئولیت خود فاصله می‌گیرند یکسان نیستند.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از خدمت نیروهای انتظامی در زمانی انجام می‌شود که بسیاری از مردم در کنار خانواده‌های خود حضور دارند؛ اما کارکنان انتظامی برای برقراری نظم و امنیت، از آسایش خود و خانواده‌هایشان می‌گذرند و این تلاش‌ها بی‌تردید در پیشگاه الهی ثبت خواهد شد.

امام جمعه قزوین با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از تلاش‌های نیروهای انتظامی نزد خداوند نادیده گرفته نمی‌شود، خاطرنشان کرد: هر قدمی که برای انجام وظیفه و خدمت به مردم برداشته می‌شود، ارزشمند است و زحمات شبانه‌روزی کارکنان انتظامی نباید بدون توجه و قدردانی باقی بماند.

مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط معیشتی کارکنان انتظامی گفت: نیروهای خدوم فراجا با وجود مسئولیت سنگین و دشواری‌های خدمت، با حقوق و امکانات محدود به مردم خدمت می‌کنند و شایسته است حمایت و خدمات‌رسانی بیشتری نسبت به این قشر صورت گیرد.

