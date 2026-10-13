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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

سرهنگ حیدر حق‌جویان فرمانده انتظامی کرمانشاه شد

سرهنگ حیدر حق‌جویان فرمانده انتظامی کرمانشاه شد

کرمانشاه - در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه، با قدردانی از خدمات سرهنگ محمدرضا یاری، سرهنگ حیدر حق‌جویان به‌عنوان فرمانده جدید این شهرستان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر سه‌شنبه مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با حضور سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان و محمد مبین، فرماندار کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم، ضمن تقدیر از خدمات سرهنگ محمدرضا یاری، مسئولیت فرماندهی انتظامی شهرستان کرمانشاه به سرهنگ حیدر حق‌جویان سپرده شد.

سرهنگ یاری پس از پایان دوره خدمت خود در این مسئولیت، به افتخار بازنشستگی نائل شده است.

این مراسم با هدف قدردانی از خدمات فرمانده پیشین و معرفی فرمانده جدید انتظامی شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

در پایان، سرهنگ حیدر حق‌جویان به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان کرمانشاه معرفی و فعالیت خود را در این مسئولیت آغاز کرد.

کد مطلب 6976872

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