اعمال «مقررات منع آمدوشد» در الحویجه کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، فرماندهی پلیس فدرال عراق اعلام کرد که در پی تحولات امنیتی اخیر، در شهرستان الحویجه و روستاهای آن در استان کرکوک از ساعت ۶ عصر تا ۶ صبح منع آمدوشد اعمال شده است.

بر اساس بیانیه این فرماندهی تردد در ساعات منع آمدوشد کاملا ممنوع است و نظارت بر موتورسیکلت‌ها و خودروها تشدید خواهد شد. همچنین هر موتورسیکلت متخلف توقیف می‌شود.

این فرماندهی همچنین اعلام کرد که تردد خودروهای حمل بار در ساعات منع آمدوشد ممنوع است و تنها در موارد ضروری و با مجوز رسمی اجازه عبور خواهند داشت.

فرماندهی پلیس فدرال عراق از شهروندان خواست برای حفظ امنیت و سلامت منطقه، دستورالعمل‌های اعلام‌شده را رعایت و با نیروهای امنیتی همکاری کنند. این فرماندهی هشدار داد که متخلفان با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.

یک منبع امنیتی در کرکوک نیز شامگاه دوشنبه اعلام کرده بود که در حمله به موضع گردان سوم تیپ نهم پلیس فدرال در منطقه البرغلیه ـ الدنادیس در الحویجه، یک نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند.