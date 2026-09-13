«ابوساهر» سرکرده بارز داعشی در کرکوک به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی امنیتی عراق، اداره اطلاعات نظامی عراق امروز یکشنبه در عملیاتی پیش‌دستانه و دقیق، یکی از عناصر تروریستی تحت تعقیب را دستگیر کرد.

بر اساس بیانیه واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق، این فرد که با نام مستعار ابو ساهر شناخته می‌شود، از اهداف بسیار مهم دستگاه‌های امنیتی به شمار می‌رفت.

این عملیات پس از پیگیری‌های اطلاعاتی گسترده و شناسایی محل اختفای این فرد در ناحیه یایجی در استان کرکوک انجام شد. این عملیات با همکاری و هماهنگی میان بخش اطلاعات لشکر هشتم و واحد اطلاعات یایجی به اجرا درآمد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، تروریست بازداشت‌شده در دوره فعالیت آنچه ولایت عراق خوانده می‌شد، چندین سمت را بر عهده داشته است.

وی در لشکر یرموک در استان الانبار و در محور الصقلاویه فعالیت می‌کرد و همچنین در دوره حضور گروه تروریستی داعش در برخی مناطق الانبار، سمت‌هایی را در آنچه دیوان خدمات نامیده می‌شد، بر عهده داشته است.

اقدامات قانونی لازم در قبال این متهم انجام شده و وی برای رسیدگی قضایی، مطابق قوانین جاری، به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد.