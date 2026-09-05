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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

در ناحیه «التون کوبری» در کرکوک عراق چه می گذرد؟

در ناحیه «التون کوبری» در کرکوک عراق چه می گذرد؟

یک منبع امنیتی عراقی از ادامه وضعیت آماده‌باش امنیتی در اطراف ناحیه التون کوبری در استان کرکوک برای سومین روز متوالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی عراقی امروز شنبه از ادامه وضعیت آماده‌باش امنیتی در اطراف ناحیه التون کوبری در استان کرکوک برای سومین روز متوالی خبر داد.

این منبع اعلام کرد: وضعیت آماده‌باش امنیتی در اطراف ناحیه التون کوبری همچنان برای سومین روز متوالی ادامه دارد و فعالیت‌های اطلاعاتی برای شناسایی و تعقیب افراد دخیل در حمله تروریستی که یک مقر استقرار نیروهای حشد شعبی را هدف قرار داد، در جریان است.

منبع مذکور بیان کرد: سه منطقه کشاورزی مجاور بخش‌های شرقی و غربی این ناحیه توسط نیروهای امنیتی مشترک مورد بازرسی قرار گرفتند و این اقدامات در چارچوب عملیات جستجو و تحقیقات برای شناسایی افراد دخیل در این حمله انجام شد.

این منبع اعلام کرد: کمیته مرکزی تحقیق همچنان در حال بررسی و تطبیق اطلاعات و استخراج تصاویر دوربین‌های مداربسته است تا هویت افرادی را که در ارتکاب این جنایت دست داشته‌اند، شناسایی کند.

کد مطلب 6937983

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