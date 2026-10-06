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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در جهرم

انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در جهرم

جهرم- سپاه فجر استان فارس از انهدام کنترل‌شده تعدادی مهمات عمل‌نکرده در حوالی شهرک محمدآباد جهرم خبر داد و از شهروندان خواست از نزدیک شدن به محل عملیات خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه فجر استان فارس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تعدادی مهمات عمل‌نکرده با حضور تیم‌های تخصصی چک و خنثی، به‌صورت کنترل‌شده در حوالی شهرک محمدآباد جهرم منهدم می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، این عملیات با هدف تأمین ایمنی منطقه و پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی، فردا چهارشنبه ۱۵ مهرماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر انجام خواهد شد.

سپاه فجر استان فارس از شهروندان جهرمی خواست در صورت شنیدن صدای انفجار در این محدوده، ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محل اجرای عملیات خودداری کنند.
این عملیات با حضور تیم‌های تخصصی و با رعایت الزامات ایمنی انجام خواهد شد.

کد مطلب 6970150

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