به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری فارس در اطلاعیه ای اعلام کرد این عملیات معدنی از ساعت ۱۱ تا ۱۲ ظهر پنجشنبه ۹ مهرماه و با رعایت کامل پروتکلهای ایمنی انجام خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، عملیات انفجار در چارچوب فعالیتهای معدنی و با هدف پیشبرد پروژههای عمرانی برنامهریزی شده و تحت کنترل کامل دستگاههای مسئول انجام میشود.
همچنین هماهنگیهای لازم با شهرداری شیراز، فرماندهی انتظامی و سازمان مدیریت بحران انجام شده و تمهیدات ایمنی لازم برای صیانت از جان و مال شهروندان و املاک پیرامونی در نظر گرفته شده است.
استانداری فارس تأکید کرده است که این عملیات با رعایت الزامات ایمنی انجام میشود و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
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