صدای انفجار در شیراز و صدرا بخشی از مانور «صلابت زاگرس» است

به گزارش خبرگزاری مهر ، غلامرضا غلامی مدیرکل از برگزاری مانور تمام‌عیار استانی «صلابت زاگرس» با سناریوی زلزله ۶.۷ ریشتری در شهر صدرا خبر داد و گفت: صداهای انفجار در جریان این مانور کنترل‌شده بوده و جای نگرانی برای مردم ندارد.

وی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی پیش از اجرای این مانور اظهار کرد: شهروندان شیراز و صدرا توجه داشته باشند که روز ۱۵ مهرماه صداهای انفجار شنیده خواهد شد و این صداها بخشی از سناریوی مانور «صلابت زاگرس» است.

غلامی افزود: انفجارهایی که در جریان اجرای مانور انجام می‌شود، کاملاً کنترل‌شده و در چارچوب سناریوی از پیش تعیین‌شده خواهد بود و مردم نباید از شنیدن این صداها دچار نگرانی شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس ادامه داد: مانور تمام‌عیار استانی «صلابت زاگرس» با محوریت سناریوی وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۴ و ۱۵ مهرماه در شهر صدرا برگزار می‌شود.

غلامی بر اهمیت آگاهی شهروندان از روند اجرای مانور تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره بخش‌های مختلف این برنامه با هدف جلوگیری از نگرانی و ایجاد آمادگی در میان شهروندان انجام می‌شود.