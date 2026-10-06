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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۹

صدای انفجار در شیراز و صدرا بخشی از مانور «صلابت زاگرس» است

صدای انفجار در شیراز و صدرا بخشی از مانور «صلابت زاگرس» است

شیراز- مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس از اجرای مانور «صلابت زاگرس» با سناریوی زلزله ۶.۷ ریشتری در صدرا خبر داد و گفت: صدای انفجار روز ۱۵ مهرماه بخشی از مانور و کنترل‌شده خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، غلامرضا غلامی مدیرکل از برگزاری مانور تمام‌عیار استانی «صلابت زاگرس» با سناریوی زلزله ۶.۷ ریشتری در شهر صدرا خبر داد و گفت: صداهای انفجار در جریان این مانور کنترل‌شده بوده و جای نگرانی برای مردم ندارد.

وی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی پیش از اجرای این مانور اظهار کرد: شهروندان شیراز و صدرا توجه داشته باشند که روز ۱۵ مهرماه صداهای انفجار شنیده خواهد شد و این صداها بخشی از سناریوی مانور «صلابت زاگرس» است.

غلامی افزود: انفجارهایی که در جریان اجرای مانور انجام می‌شود، کاملاً کنترل‌شده و در چارچوب سناریوی از پیش تعیین‌شده خواهد بود و مردم نباید از شنیدن این صداها دچار نگرانی شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس ادامه داد: مانور تمام‌عیار استانی «صلابت زاگرس» با محوریت سناریوی وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۴ و ۱۵ مهرماه در شهر صدرا برگزار می‌شود.

غلامی بر اهمیت آگاهی شهروندان از روند اجرای مانور تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره بخش‌های مختلف این برنامه با هدف جلوگیری از نگرانی و ایجاد آمادگی در میان شهروندان انجام می‌شود.

کد مطلب 6969340

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