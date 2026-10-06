https://mehrnews.com/x3dg36 ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰ کد مطلب 6970156 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰ دویست و بیستمین موج حضور بجنوردیها در میدان بجنورد- در این ویدئو دویست و بیستمین موج حضور بجنوردیها در میدان را مشاهده میکنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6970156 کپی شد مطالب مرتبط رزمایش «جانفدایان» در بجنورد شیروان روایت دوباره جانفدایی حضور حماسی مردم خراسان شمالی در رزمایش جانفدا نمایش وفاداری است محمدیاران: «جانفدا» پیام ایستادگی مردم تا پای جان است برچسبها بجنورد تجمع مردمی ایران
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