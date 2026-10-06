به گزارش خبرنگار مهر ، سردار حسین اکبری صبح سه شنبه در رزمایش جان فدایان ایران که در بلوار مصلای بجنورد برگزار شد، با تأکید بر نقش مردم و رسانه‌ها در نمایش انسجام ملی گفت: حضور حماسی مردم خراسان شمالی، پیام اتحاد، همدلی و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به دنیا مخابره خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در این میدان همه مردم خودشان صاحب این برنامه هستند و امروز همه اقشار مختلف مردم، مسئولان، بسیجیان، خانواده‌های معظم شهدا، پیشکسوتان انقلاب و جوانان و نوجوانان، با حضور خود حماسه دیگری را رقم خواهند زد.

وی با قدردانی از نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی، استاندار، اعضای شورای تأمین، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان شهرستان بجنورد افزود: مدیران استان و همه مسئولان امروز در کنار مردم، جان‌فدای ایران اسلامی هستند و در این عرصه نقش خود را ایفا می‌کنند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی با اشاره به حضور گسترده مردم در این برنامه بیان کرد: خراسان شمالی همواره جان‌فدای ایران اسلامی بوده است و امروز نیز قرار است این جان‌فدایی و وفاداری مردم به تصویر کشیده شود.

سرداراکبری ادامه داد: امروز قرار است از خراسان شمالی «موشک اتحاد، انسجام، همبستگی و وفاداری مردم» به سمت دشمن شلیک شود و حضور آحاد مردم، قدرت و پشتوانه این حرکت است.

وی با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در انعکاس این حضور حماسی گفت: اگر این پیام قرار است به هدف اصابت کند، وظیفه عزیزان رسانه است که با کاری هنرمندانه، هوشمندانه و با سلیقه، این حضور حماسی را به دنیا نشان دهند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه خراسان شمالی خاطرنشان کرد: باید همه دنیا بداند که ملت ایران در سراسر کشور، اتحاد، همدلی، همبستگی و انسجام ملی خود را حفظ کرده‌اند و در برابر دشمن ایستاده‌اند.

سردار اکبری با اشاره به دشمنی و مداخلات قدرت‌های استکباری علیه ملت‌ها تصریح کرد: دشمنی که غدار، دخالت‌گر، چپاولگر و استعمارگر است و هر نقطه‌ای از دنیا را که اراده کند دچار آشوب و بحران می‌کند، در برابر ملت قهرمان ایران حریف نخواهد شد.

وی در پایان با قدردانی از حضور مردم گفت: امروز مردم خراسان شمالی با حضور خود نشان خواهند داد که در دفاع از ایران اسلامی و حفظ وحدت و انسجام ملی، همچنان پای کار هستند.