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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

محمدیاران: «جان‌فدا» پیام ایستادگی مردم تا پای جان است

محمدیاران: «جان‌فدا» پیام ایستادگی مردم تا پای جان است

بجنورد- رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: رزمایش «جان‌فدا» از دل جامعه و مردم برخاسته و پیام روشن مردم به نیروهای مسلح این است که تا پای جان در کنار آنها ایستاده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم محمدیاران صبح سه‌شنبه در جمع جان‌فدایان شهرستان رازوجرگلان با اشاره به نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور اظهار کرد: از دوران دفاع مقدس تاکنون، هرگاه کشور مورد هجمه و تهدید قرار گرفته، مردم پای کار آمده و با حضور مسئولانه خود از کشور، امنیت و آرمان‌های خود دفاع کرده‌اند.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدا» افزود: این رزمایش از دل جامعه و مردم برخاسته است و پیام روشن مردم به نیروهای مسلح این است که «ما تا پای جان در کنار شما هستیم» و در مسیر دفاع از امنیت و عزت کشور از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام گفت: همه شهدای عزیز ما به خدمت به مردم افتخار می‌کردند و جان خود را در راه دفاع از مردم و ارزش‌های انقلاب اسلامی تقدیم کردند. شهدا به ما آموختند که باید تا پای جان پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاد و در دفاع از این آرمان‌ها هیچ‌گاه دچار تردید نشد.

محمدیاران با بیان اینکه حضور مردم همواره یکی از عوامل مهم در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان بوده است، تصریح کرد: مردم ایران در مقاطع مختلف ثابت کرده‌اند که در شرایط سخت، میدان را ترک نمی‌کنند و با حضور و مجاهدت خود، نقشه‌های دشمنان را با شکست مواجه می‌سازند.

وی حضور و همراهی مردم را از مؤلفه‌های مهم اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی ایران دانست و ادامه داد: امروز نیز پیروزی و عبور موفق از چالش‌ها در گرو انسجام، همدلی و حضور مسئولانه مردم در عرصه‌های مختلف است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به جایگاه بسیج در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: تعبیر «هر ایرانی یک بسیجی است» باید در عمل معنا پیدا کند؛ بسیج یک فرهنگ و تفکر مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، ایثار، خدمت و دفاع از کشور است و در شرایط کنونی باید ظرفیت‌های مردمی در حوزه‌های مختلف به بهترین شکل برای خدمت و دفاع آماده باشند.

محمدیاران همچنین با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، رسالت خواص و عموم مردم بسیار مهم است و همه باید متناسب با شرایط، برای تقویت امید، انسجام اجتماعی، امنیت و آرامش جامعه تلاش کنند.

وی در پایان با قدردانی از مردم و مرزبانان غیور شهرستان رازوجرگلان خاطرنشان کرد: مردم این منطقه و مرزبانان غیور رازوجرگلان بار دیگر ثابت کردند که پای کار کشور و نظام هستند و در کنار نیروهای مسلح، برای حفظ امنیت و آرامش جامعه آمادگی دارند.

کد مطلب 6969478

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