به گزارش خبرنگار مهر، مسلم محمدیاران صبح سه‌شنبه در جمع جان‌فدایان شهرستان رازوجرگلان با اشاره به نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور اظهار کرد: از دوران دفاع مقدس تاکنون، هرگاه کشور مورد هجمه و تهدید قرار گرفته، مردم پای کار آمده و با حضور مسئولانه خود از کشور، امنیت و آرمان‌های خود دفاع کرده‌اند.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدا» افزود: این رزمایش از دل جامعه و مردم برخاسته است و پیام روشن مردم به نیروهای مسلح این است که «ما تا پای جان در کنار شما هستیم» و در مسیر دفاع از امنیت و عزت کشور از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام گفت: همه شهدای عزیز ما به خدمت به مردم افتخار می‌کردند و جان خود را در راه دفاع از مردم و ارزش‌های انقلاب اسلامی تقدیم کردند. شهدا به ما آموختند که باید تا پای جان پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاد و در دفاع از این آرمان‌ها هیچ‌گاه دچار تردید نشد.

محمدیاران با بیان اینکه حضور مردم همواره یکی از عوامل مهم در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان بوده است، تصریح کرد: مردم ایران در مقاطع مختلف ثابت کرده‌اند که در شرایط سخت، میدان را ترک نمی‌کنند و با حضور و مجاهدت خود، نقشه‌های دشمنان را با شکست مواجه می‌سازند.

وی حضور و همراهی مردم را از مؤلفه‌های مهم اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی ایران دانست و ادامه داد: امروز نیز پیروزی و عبور موفق از چالش‌ها در گرو انسجام، همدلی و حضور مسئولانه مردم در عرصه‌های مختلف است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به جایگاه بسیج در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: تعبیر «هر ایرانی یک بسیجی است» باید در عمل معنا پیدا کند؛ بسیج یک فرهنگ و تفکر مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، ایثار، خدمت و دفاع از کشور است و در شرایط کنونی باید ظرفیت‌های مردمی در حوزه‌های مختلف به بهترین شکل برای خدمت و دفاع آماده باشند.

محمدیاران همچنین با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، رسالت خواص و عموم مردم بسیار مهم است و همه باید متناسب با شرایط، برای تقویت امید، انسجام اجتماعی، امنیت و آرامش جامعه تلاش کنند.

وی در پایان با قدردانی از مردم و مرزبانان غیور شهرستان رازوجرگلان خاطرنشان کرد: مردم این منطقه و مرزبانان غیور رازوجرگلان بار دیگر ثابت کردند که پای کار کشور و نظام هستند و در کنار نیروهای مسلح، برای حفظ امنیت و آرامش جامعه آمادگی دارند.