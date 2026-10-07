پیشنهاد برگزاری نمایشگاه مجازی قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب‌سلیمانی معاون وزیر و رئیس این مرکز عالی صبح امروز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه در نشست هم‌اندیشی در خصوص برگزاری هرچه باشکوه‌تر سی و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم به عنوان مهم‌ترین رویداد قرآنی در جهان اسلام، خاطرنشان کرد: واژه بین‌المللی در نام این نمایشگاه، رسالت و بار سنگینی را بر دوش برگزارکنندگان می‌گذارد.

این نمایشگاه محل عرضه آثار فاخر و جدید قرآنی کشور و معرفی آثار برجسته جهان اسلام است؛ لذا عرضه هرگونه کالای غیر استاندارد در این سطح و تراز، نوعی‌ کوتاهی در انجام مأموریت اصلی محسوب می‌شود.

وی با تبیین اهداف غایی نمایشگاه، بر ضرورت انس و اهتمام با قرآن تأکید کرد و گفت: هدف اصلی ما باید این باشد که نمایشگاه منجر به افزایش ایمان و پیوند عمیق‌تر مخاطب با آیات الهی شود؛ دستیابی به این هدف نیازمند اندیشه‌ورزی صحیح و برنامه‌ریزی دقیق است.

معاون قرآنی وزیر فرهنگ در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم بر داشتن تخصص، دلسوزی، تجربه و نگاه واقع‌بینانه در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد.

وی همچنین خواستار آغاز به موقع فعالیت کارگروه محتوایی شد تا بتواند طرح‌های پیشنهادی برای نمایشگاه سی و چهارم را با دقت بررسی و پاسخ دهد.

ارباب‌سلیمانی با اشاره به شرایط کنونی کشور و ملاحظه امور مختلف بر ضرورت برنامه‌ریزی هوشمندانه در بخش بین‌الملل و رعایت اصل صرفه‌جویی تأکید کرد و گفت: بخش رسانه نقش ممتازی در این نمایشگاه دارد و ایجاد یک کارگروه تخصصی رسانه‌ای می‌تواند این بخش را بیش از پیش تقویت کند.

وی همچنین با پیشنهاد بهره‌گیری از تجربیات کشورهای اسلامی در برگزاری نمایشگاه‌های قرآنی، خواستار صیقل خوردن دیدگاه‌های اجرایی شد.

ارباب‌سلیمانی در پایان پیشنهاد داد برای مقابله با چالش‌های احتمالی در شرایط بحرانی، یک نمایشگاه مجازی قرآن در ماه مبارک رمضان طراحی و اجرا شود تا ظرفیت‌های فضای مجازی به‌طور حداکثری در خدمت اهداف نمایشگاه قرار گیرد.