جزئیات برپایی نمایشگاه بین المللی قرآن از ابتدای اسفندماه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سی و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور حمیدرضا ارباب سلیمانی معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد اسلامی امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه برگزار شد.

ارباب سلیمانی با اشاره به شعار امسال نمایشگاه که از سوی مردم «ایران در پناه قرآن» انتخاب شده است، از برگزاری نمایشگاه امسال در مصلی تهران از یکم اسفند تا نیمه اسفندماه خبر داد و افزود: نمایشگاه امسال در ۱۶ هزار متر مربع میزبان ۷۰ غرفه و زیرمجموعه تخصصی است و مخاطبان از ساعت ۱۶ الی ۲۳ می توانند از نمایشگاه دیدن کنند.

وی تصریح کرد: ۱۲ کمیته، ۱۱ بخش محتوایی سه بخش فروشگاهی نمایشگاه امسال را رقم می زنند. در این دوره اهتمام ویژه به نهاد خانواده با هدف ترویج فرهنگ‌ایرانی و اسلامی، توجه جدی به موضوع عترت و پرداختن ویژه به نهج الابلاغه، صحیفه سجادیه و غدیر، توجه به دیپلماسی قرآنی با دعوت از اندیشمندان و هنرمندان و فعالان قرآنی و استفاده بهینه از فناوری های روز در دستور کار قرار گرفته است.

ارباب سلیمانی چهار مولفه اصلی نمایشگاه امسال را کیفیت، مردمی سازی، خلاقیت و نوآوری و بهره گیری از نخبگان و دانش بنیان ها به ویژه هوش مصنوعی برشمرد.

وی همچنین به بخش فروشگاهی نمایشگاه اشاره کرد و گفت: امسال تلاش شد بخش فروشگاهی در شبستان اصلی باشد و در سالن های حاشیه ای قرار نگیرد. در استان ها از اول شعبان تا پایان رمضان نمایشگاه ها برگزار شده و هم اکنون نمایشگاه قرآن در خراسان رضوی در حال برگزاری است.

رئیس سی و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم گفت: قرآن و امیدآفرینی، قرآن و همبستگی ملی، قرآن و انقلاب اسلامی، قرآن و نماز و مسجد طراز، قرآن و اصلاح الگوی مصرف، قرآن و عفاف و حجاب، قرآن و پیامبر اعظم، قرآن و امر به معروف و نهی از منکر، قرآن و نهج البلاغه، قرآن و صحیفه سجادیه، قرآن و مهدویت، قرآن و غدیر قرآن و سیره اهل بیت، قرآن و علوم روز از محورهای مورد توجه این دوره از نمایشگاه است.

رئیس سی و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برپایی کرسی های قرآن و عترت و رونمایی از آثار فاخر حوزه قران عترت از برنامه های نمایشگاه بین المللی قرآن امسال همچون سال های گذشته دانست و افزود: قالب های امسال نمایشگاه بازی و سرگرمی های سالم ویژه کودکان و نوجوانان، تولیدات رسانه ای و آفرینش های هنری، صنایع فرهنگی و خلاق، مطالعه کاربردی و پژوهش های مسئله محور، تازه های نشر و عرضه محصولات قرآنی، آموزش های نوین، هوش مصنوعی و فناوری های جدید است.

ارباب سلیمانی گام های برداشته شده برای هرچه بهتر برگزاری نمایشگاه امسال را برشمرد و افزود: دبیرخانه نمایشگاه کار خود را از اردیبهشت امسال شروع کرد. شورای مشورتی تا آذرماه ۱۸ جلسه را برگزار کرده تا از نظرات مختلف بهره گیرد.

وی یکی از بخش های مورد توجه نمایشگاه امسال را بخش پژوهش ها و مطالعات کاربردی دانست و گفت: تمام ظرفیت حوزه و دانشگاه در این بخش به کار گرفته شده در کنار این حضور دانشگاه های مختلف در بخش نهادها و سازمان های دولتی را نیز داریم که دستاوردهای خود را در حوزه قرآن و عترت به نمایش می گذارند.

ارباب سلیمانی در خصوص بخش بین الملل نمایشگاه نیز بیات کرد: در بخش بین الملل امسال ۸ اندیشمند و پژوهشگر قرآنی و ۱۲ هنرمند از ۱۰ کشور حضور دارند.