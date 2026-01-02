به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی معاون وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت در حاشیه مراسم تجلیل از ۵۸ حافظ کل نهجالبلاغه در شهر کاشان، با اشاره به ضرورت انس با قرآن، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه در ایام سال بویژه ماههای رجب، شعبان و رمضان گفت: بهرهگیری از این فرصتهای نورانی برای ارتقای فرهنگی و معنوی نهاد خانواده و جامعه بسیار مغتنم است.
وی با بیان اینکه نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم جایگاهی ویژه در وحدت مسلمانان دارد، افزود: این نمایشگاه بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی جهان اسلام، سیوسومین دوره خود را پس از انقلاب اسلامی تجربه میکند و فرصتی کمنظیر برای همدلی و همبستگی میان مسلمانان در سراسر جهان فراهم میآورد.
معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه علاوه بر فعالان قرآنی داخلی که محصولات فرهنگی، هنری و رسانهای خود را عرضه خواهند کرد، میهمانانی از کشورهای مختلف اسلامی نیز حضور دارند. این حضور، زمینهساز ارتباط عمیقتر و انسجام بیشتر میان مسلمانان خواهد بود، چرا که قرآن، کتاب وحدت، همدلی و فصل مشترک امت اسلامی است.
ارباب سلیمانی همچنین از استقبال گسترده کشورهای مختلف برای حضور در این رویداد خبر داد و گفت: پیش از اعلام رسمی برگزاری نمایشگاه، کشورهای متعددی آمادگی خود را برای حضور و مشارکت اعلام کردهاند که این امر نشاندهنده اهمیت این رویداد است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای برگزاری نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم افزود: وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزهای گذشته احکام اعضای شورای سیاستگذاری و رئیس سیوسومین نمایشگاه قرآن کریم را صادر کرد و جمعی از شخصیتهای فرهنگی و قرآنی بهعنوان اعضای این شورا منصوب شدهاند و جلسات برنامهریزی این نمایشگاه نیز آغاز شده است.
رئیس مرکز عالی قرآن و عترت در پایان تأکید کرد: نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم فرصتی ارزشمند برای توسعه و ترویج فرهنگ قرآن در سطح کشور و جهان اسلام است و امید میرود با همکاری فعالان قرآنی سراسر کشور، این رویداد به نماد وحدت و همدلی مسلمانان تبدیل شود.
گفتنی است، سیوسومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان برپا خواهد شد و بهعنوان یکی از بزرگترین رویدادهای قرآنی جهان اسلام، ظرفیت عظیمی برای ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی و تعامل مسلمانان فراهم میآورد.
