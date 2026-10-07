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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۵

پیشگیری از طغیان مگس میوه مدیترانه‌ای در باغات دزفول

پیشگیری از طغیان مگس میوه مدیترانه‌ای در باغات دزفول

دزفول - مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت: با هدف پیشگیری از خسارت احتمالی و کنترل به موقع آفت قرنطینه ای مگس میوه مدیترانه ای، عملیات نصب تله های ردیابی در سطح باغات شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قمرزاده صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای جلوگیری از گسترش این آفت، تله های ردیابی حاوی جلب کننده های اختصاصی در تعدادی از باغات مشکوک به آلودگی در محدوده مراکز جهاد کشاورزی بنوار ناظر و شمس آباد نصب شده است.

وی افزود: این اقدام با هدف پایش دقیق جمعیت آفت، شناسایی زودهنگام کانون های احتمالی آلودگی و اتخاذ تدابیر لازم برای مهار و کنترل به موقع آن در دستور کار کارشناسان این مدیریت قرار گرفته است.

قمرزاده با اشاره به آموزش بهره برداران تصریح کرد: هم زمان با عملیات نصب تله ها، آموزش های چهره به چهره و ارائه توصیه های فنی به باغداران منطقه در خصوص شیوه های پیشگیری و اقدامات اصولی بهداشتی انجام شد تا با مشارکت فعال کشاورزان، از طغیان و گسترش این آفت قرنطینه ای جلوگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول عنوان کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، پایش دقیق جمعیت آفت، شناسایی زودهنگام کانون های آلودگی، مهار به موقع و کاهش خسارت های احتمالی به باغات شهرستان دزفول است.

کد مطلب 6970382

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