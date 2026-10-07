به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قمرزاده صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای جلوگیری از گسترش این آفت، تله های ردیابی حاوی جلب کننده های اختصاصی در تعدادی از باغات مشکوک به آلودگی در محدوده مراکز جهاد کشاورزی بنوار ناظر و شمس آباد نصب شده است.

وی افزود: این اقدام با هدف پایش دقیق جمعیت آفت، شناسایی زودهنگام کانون های احتمالی آلودگی و اتخاذ تدابیر لازم برای مهار و کنترل به موقع آن در دستور کار کارشناسان این مدیریت قرار گرفته است.

قمرزاده با اشاره به آموزش بهره برداران تصریح کرد: هم زمان با عملیات نصب تله ها، آموزش های چهره به چهره و ارائه توصیه های فنی به باغداران منطقه در خصوص شیوه های پیشگیری و اقدامات اصولی بهداشتی انجام شد تا با مشارکت فعال کشاورزان، از طغیان و گسترش این آفت قرنطینه ای جلوگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول عنوان کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، پایش دقیق جمعیت آفت، شناسایی زودهنگام کانون های آلودگی، مهار به موقع و کاهش خسارت های احتمالی به باغات شهرستان دزفول است.