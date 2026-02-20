قمرزاده: پایش گل جالیز ضامن سلامت بذر کلزاست

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قمرزاده صبح امروز جمعه از بازدید تخصصی مزارع کلزای بذری شهرستان با هدف ردیابی و بررسی وضعیت آلودگی به علف هرز انگلی گل جالیز خبر داد.
وی افزود: در این بازدید مزارع کلزا بذری به صورت میدانی از نظر وجود احتمالی گل جالیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول توضیح داد: این اقدام در قالب برنامههای پایش میدانی و کنترل عوامل خسارتزا در محصولات زراعی اجرا میشود و هدف آن اطمینان از سلامت بذر، افزایش عملکرد تولید و پیشگیری از انتشار آلودگیهای احتمالی است.
قمرزاده اظهار کرد: کلزا یکی از محصولات راهبردی شهرستان دزفول محسوب میشود و نظارت مداوم بر وضعیت مزارع آن، نقش تعیینکنندهای در تأمین بذر باکیفیت و پایداری تولید دانههای روغنی دارد.
وی در پایان تأکید کرد: پایش میدانی مزارع کلزا تا پایان فصل ادامه خواهد داشت و دورههای آموزشی ویژه کشاورزان کلزاکار با هدف ارتقای آگاهی و پیشگیری از آلودگی برگزار میشود.
