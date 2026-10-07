به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز گذشته سه‌شنبه ۱۴ مهر تفاهم‌نامه همکاری در زمینه تحقیق، پژوهش و نگارش فیلمنامه تاریخی سریال «مهردشت»، با حضور شهردار مهردشت، اعضای شورای اسلامی شهر مهردشت، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ابرکوه و اصغر عباسی تهیه‌کننده و کارگردان، در محل شهرداری مهردشت به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف انجام مطالعات و تحقیقات تاریخی، جمع‌آوری مستندات مرتبط با پیشینه، هویت، فرهنگ و ظرفیت‌های تاریخی شهر مهردشت در استان یزد و در نهایت طراحی و نگارش فیلمنامه یک مجموعه سریالی تاریخی منعقد شد.

بر اساس این همکاری، پروژه سریال تاریخی «مهردشت» با ایده‌پردازی، طراحی و نگارش سیده الهه حسینی مهرآبادی و با تهیه‌کنندگی و کارگردانی اصغر عباسی وارد مرحله رسمی تحقیق و پژوهش شد.

پس از طی مراحل تحقیق، پژوهش، نگارش و تولید، این سریال با هدف دسترسی مخاطبان گسترده‌تر، برای عرضه و نمایش در یکی از سکوهای نمایش خانگی آماده خواهد شد.

امضای این تفاهم‌نامه، نخستین گام رسمی برای آغاز فرآیند تحقیق، پژوهش، طراحی داستان و نگارش فیلمنامه سریال تاریخی «مهردشت» به شمار می‌رود؛ پروژه‌ای که قرار است روایت تصویری بخشی از گذشته و هویت این شهر در استان یزد را به مخاطبان ارائه کند.