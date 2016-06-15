جزئیاتی از سریال «سفیران بیداری» با محوریت زندگی حضرت معصومه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فراهانی سرپرست نویسندگان سریال «سفیران بیداری» درباره این سریال تاریخی توضیح داد: سریال «سفیران بیداری» یک اثر تاریخی است که ماجرای آن در قرن دوم هجری می گذرد یعنی دورانی که امام رضا(ع) در ایران هستند و محوریت این قصه بر برادران و خواهران آن حضرت به ویژه حضرت معصومه (س) هستند که برای دیدار ایشان به مرو حرکت می کنند و در این میان حوادثی رخ می دهد.

وی با بیان این که تاریخ درباره این اتفاق اطلاعات زیادی ندارد، افزود: ما با استفاده از تاریخ کلی و عمومی آن دوران، تاریخ جنگ ها و تاریخ مربوط به دوران حیات امام رضا (ع) سعی کرده ایم در متن شرایط آن دوران را برای مخاطبان سریال ترسیم کنیم.

فراهانی درباره مراحل پژوهش و زمان نگارش قصه نیز گفت: طرح این سریال در مرکز فیلم و سریال برون مرزی مصوب و مرحله پژوهش آن آغاز شد تیمی از نویسندگان و پژوهشگران خلاق و مستعد کار را به دست گرفتند و حدود یک سال طول کشید تا ما در فضای تاریخی قصه و دوران ساکن شویم. با راه اندازی مرکز گسترش فیلمنامه نویسی نگارش این اثر به مرکز منتقل شد که پس از تهیه خلاصه داستان ها مرحله سیناپس آغاز شد. هم اکنون سیناپس «سفیران بیداری» ارائه شده و به زودی نگارش فیلمنامه را آغاز می کنیم.

این نویسنده در پاسخ به این که با توجه به نگارش متنی تاریخی آیا شرایط ویژه ای برای به تولید رساندن «سفیران بیداری» در متن از نظر فضاها، صحنه ها و لوکیشن ها در نظر گرفته شده است یا نه، عنوان کرد: اتفاقا یکی از دغدغه های ما از ابتدا همین بود و تلاش می کردیم فیلمنامه به گونه ای نوشته شود که شرایط پروداکشن خاصی را به کار تحمیل نکند. در واقع ما سعی کردیم با اقتضائات و موجودی های فعلی سینما و تلویزیون سازگار و هماهنگ باشیم. به نظرم با شرایط موجود همین حالا یکسری از لوکیشن های فعلی را می توان برای تولید این سریال استفاده کرد.

وی افزود: همچنین لوکیشن شهر مدینه که برای فیلم «محمد رسول الله» ساخته شده است نیز در اختیار داریم و از لوکیشن های سایر سریال های تاریخی نیز می توان برای فضاسازی شهرهای مرو در داستان استفاده کرد. بنابراین پایه و اساس لوکیشن ها و فضاها وجود دارد و بخشی نیز در حال آماده سازی است.

سرپرست نویسندگان «سفیران بیداری» به امکانات و تجهیزات سریال سازی نوین اشاره کرد و با تاکید بر اهمیت استفاده از آنها گفت: تمهید دیگر برای به تولید رسیدن سریال های تاریخی که نیازمند لوکیشن ها و فضاهای زیادی هستند، مربوط به جریان سریال سازی نوین است که در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. کشورهای اروپایی و آمریکایی به دلیل این که سریال هایشان باید در لوکیشن های عظیم و متنوعی روایت شود از ترفندهای جدید استفاده می کنند یا طراحی صحنه را به گونه ای انجام می دهند که از یک لوکیشن با مختصر تغییراتی بتوان برای چندین لوکیشن و موقعیت استفاده کرد. ما نیز به همه این نکات در حین نگارش توجه کرده ایم و مشکلی برای تولید این سریال وجود ندارد. اگرچه ساخت و ساز هم باید صورت بگیرد.

«سفیران بیداری» توسط جمعی از نویسندگان به سرپرستی مجید فراهانی در ۲۶ قسمت ۴۰ دقیقه ای در مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی به نگارش در می آید.