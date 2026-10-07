نشان الماس جایزه ملی تعالی گردشگری سال۱۴۰۴ به کیش رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری، جایزه تخصصی کشور در حوزه مدیریت سازمانی است که با الهام از مدل‌های بین‌المللی ارزیابی کیفیت (مانند EFQM) طراحی شده است.

بر اساس نتایج نهایی ارزیابی‌های کارشناسان، سازمان منطقه آزاد کیش موفق شده است با انطباق حداکثری بر معیارهای تعالی سازمانی گردشگری و به پاس دستاوردها، نوآوری‌ها و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های گردشگری، برگزاری رویدادهای نو و ثبت رکوردهای گردشگری در سال ۱۴۰۴، عالی‌ترین سطح این جایزه یعنی نشان الماس را دریافت کند و به عنوان برترین سازمان دولتی کشور انتخاب شود.

طبق اعلام دبیرخانه جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری، اعطای نشان الماس به کیش، نتیجه اقدامات راهبردی کیش در محورهای زیر است:

نوآوری و رقابت‌پذیری: طراحی کمپین‌های تبلیغاتی و بازاریابی هدفمند و برنامه‌ریزی برای جذب گردشگر بعد از رکود جنگ ۱۲روزه و برگزاری مستمر رویدادها و جشنواره‌های نوآورانه.

توسعه پایدار گردشگری: توجه ویژه به حفظ محیط‌زیست جزیره و نهادینه‌سازی رویکردهای زیست‌محیطی در قالب طرح‌هایی چون نشان سبز کیش و طرح تحول پایدار هوشمند گردشگری.

ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات: بهبود کیفی امکانات رفاهی، اقامتی و تفریحی با محوریت افزایش رضایت‌مندی گردشگران.

شایان ذکر است کسب نشان الماس، فراتر از یک موفقیت سازمانی، تأییدی بر جایگاه جزیره کیش به عنوان قطب گردشگری ایران و پیشرو در توسعه این صنعت مهم است.