فراخوان سومین دوره «جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری با رویکردی علمی و مبتنی بر مدلهای تعالی سازمانی طراحی شده و فرصتی فراهم میکند تا هتلها، مراکز اقامتی و تفریحی، شرکتهای خدمات مسافرتی و مجموعههای حملونقل گردشگر، عملکرد و دستاوردهای خود را بر اساس استانداردهای حرفهای ارزیابی و ارائه کنند.
برگزاری این جایزه با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت گردشگران، نهادینهسازی بهترین شیوههای مدیریتی و توسعه پایدار در صنعت گردشگری انجام میشود و بستری برای تبادل تجربه و شبکهسازی میان مجموعههای سرآمد و فعال در این حوزه است.
مدیریت راهبردی، کیفیت خدمات، نوآوری در محصولات گردشگری، پایداری محیطی و فرهنگی، شایستگی منابع انسانی و نقشآفرینی اجتماعی از جمله محورهای ارزیابی سومین دوره این جایزه ملی میباشد. که علاقمندان به شرکت در آن میتوانند فرایند ثبتنام و ارائه مدارک خود را از طریق وبسایت پارک علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به آدرس www.iccip.ir انجام دهند.
دبیرخانه این جایزه ملی از تمامی فعالان گردشگری کشور دعوت کرده تا با حضور در این رویداد، ضمن معرفی توانمندیها و دستاوردهای خود، در شکلدهی آیندهای باکیفیت و پایدار برای صنعت گردشگری ایران نقشآفرینی کنند.
نظر شما