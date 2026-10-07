دریافت 7 MB کد مطلب 6970577 https://mehrnews.com/x3dgcH ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸ کد مطلب 6970577 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸ همخوانی دختران در تجمع شبانه میدان انقلاب گروه سرود دختران در جریان تجمع شبانه میدان انقلاب به اجرای برنامه پرداختند. کپی شد مطالب مرتبط طوفان الاقصی، مسئله فلسطین را دوباره به افکار عمومی جهان یادآوری کرد فاصله میان حقوق کودک در اسناد بینالمللی و واقعیت میدانی عمیق است «انسان رسانهها» روایت غزه را از انحصار رسانههای رسمی خارج کردند برچسبها انقلاب اسلامی ایران شعرخوانی میدان انقلاب
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