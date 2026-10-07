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کد مطلب 6970577
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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

همخوانی دختران در تجمع شبانه میدان انقلاب

همخوانی دختران در تجمع شبانه میدان انقلاب

گروه سرود دختران در جریان تجمع شبانه میدان انقلاب به اجرای برنامه پرداختند.

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