به گزارش خبرنگار مهر، نشست بین‌المللی «جهان و کودک» با موضوع «بایسته‌های توجه به حقوق کودک»امروز ۱۵ مهر ماه مصادف با روز جهانی کودک با حضور عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، و جمعی از فعالان حوزه کودک و حقوق بشر برگزار شد.

علی‌اصغر جعفری، معاون رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در نشست بین‌المللی «جهان و کودک» با اشاره به تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹، گفت: فاصله میان آنچه در اسناد بین‌المللی درباره حقوق کودکان نوشته شده و آنچه در میدان عمل بر سر کودکان جهان می‌آید، همچنان عمیق است.

وی سخنان خود را با طرح این پرسش آغاز کرد که اگر کودک بی‌دفاع‌ترین عضو جامعه است، چرا در بسیاری از بحران‌ها و جنگ‌های جهان همچنان در صدر قربانیان قرار دارد و افزود: کنوانسیون حقوق کودک یکی از مهم‌ترین اسناد حقوق بشری جهان است که با هدف تبدیل کودک از یک «موضوع حمایت» به «دارنده حق» تدوین شده است.

جعفری با اشاره به حقوق مندرج در این کنوانسیون اظهار کرد: حق زندگی و بقا، حمایت در برابر خشونت، برخورداری از سلامت، آموزش، استاندارد مناسب زندگی، تفریح، بازی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری و همچنین حمایت از کودکان در برابر پیامدهای جنگ، از جمله حقوقی است که در این سند به رسمیت شناخته شده است.

وی ادامه داد: وقتی از حقوق کودک سخن می‌گوییم، تنها به این معنا نیست که کودک کشته نشود؛ بلکه کودک باید زنده بماند، سالم باشد، آموزش ببیند، از خشونت مصون باشد، امنیت روانی داشته باشد، بازی کند و امکان رشد و برخورداری از آینده‌ای شایسته برای او فراهم شود.

معاون رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با بیان اینکه بزرگ‌ترین آزمون حقوق کودک در شرایط جنگی خود را نشان می‌دهد، گفت: در زمان جنگ، دولت‌ها موظفند مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه مربوط به کودکان را رعایت کنند و اقدامات عملی برای حمایت از کودکانی که تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند، انجام دهند.

جعفری با اشاره به آمار کودکان قربانی جنگ در کشورهای مختلف افزود: این اعداد صرفاً آمار نیستند؛ پشت هر عدد یک کودک، یک نام، یک مادر، یک پدر، یک خانه، یک مدرسه و یک آینده قرار دارد. هنگامی که یک کودک کشته می‌شود، تنها یک انسان از میان نمی‌رود، بلکه بخشی از آینده جامعه نیز از بین می‌رود.

وی همچنین با اشاره به شهادت و مجروحیت کودکان در جریان جنگ‌های اخیر و تحمیلی علیه ایران، اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، ده‌ها کودک و نوجوان، که شماری از آنان دانش‌آموز بودند، به شهادت رسیدند و مدارس نیز هدف حمله قرار گرفتند. در دوران دفاع مقدس نیز شمار قابل توجهی از کودکان و دانش‌آموزان ایرانی قربانی جنگ شدند.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انتقاد از آنچه استانداردهای دوگانه در برخورد با حقوق کودکان خواند، تأکید کرد: جامعه جهانی نباید در حمایت از حقوق کودکان میان کودکان جوامع مختلف تفاوت قائل شود. حقوق کودک زمانی معنا پیدا می‌کند که گزینشی نباشد و استانداردهای دوگانه بر آن حاکم نشود.

جعفری در پایان با تأکید بر ضرورت تبدیل مفاد کنوانسیون حقوق کودک از متن اسناد به متن زندگی کودکان گفت: جامعه‌ای که امروز از کودکان خود دفاع نمی‌کند، در حقیقت از آینده خود دفاع نکرده است و جامعه جهانی باید در عمل به حقوق کودکان پاسخ دهد.

موسوی چلک: جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه ظرفیت‌های اجتماعی برای حمایت از کودکان را نشان داد

سیدحسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به تجربه سازمان بهزیستی در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، گفت: با وجود شرایط دشوار، مسئولیت‌پذیری مردم و مشارکت خانواده‌ها و گروه‌های مردمی در حمایت از کودکان، ظرفیت‌های ارزشمندی را در جامعه نشان داد.

وی در این مراسم با اشاره به اهمیت روز جهانی کودک اظهار کرد: این مناسبت فرصتی برای قدردانی از همه افرادی است که در عرصه‌های مختلف برای بهبود شرایط زندگی کودکان تلاش می‌کنند.

موسوی چلک با بیان اینکه موضوع کودک فراتر از مسئله حقوق کودک است، افزود: پیمان‌نامه حقوق کودک از جمله معدود کنوانسیون‌هایی است که اکثر کشورهای جهان آن را پذیرفته‌اند و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت جایگاه کودک در جامعه جهانی است. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع، این پیمان‌نامه را تصویب کرده و پس از آن قوانین مختلفی برای حمایت از کودکان به تصویب رسیده است.

ارائه خدمات به کودکان دارای معلولیت

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مسئولیت‌های این سازمان در حوزه کودکان و افراد دارای معلولیت گفت: سازمان بهزیستی طیف گسترده‌ای از خدمات را در این حوزه ارائه می‌کند که از جمله آنها می‌توان به غربالگری، تشخیص، خدمات توانبخشی، خدمات در منزل و حمایت از خانواده‌ها اشاره کرد.

وی با اشاره به خدمات ارائه‌شده به کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم اظهار کرد: غربالگری و تشخیص این گروه از کودکان با همکاری دستگاه‌های مختلف در حال انجام است و در کنار آن، خدمات توانبخشی و حمایتی نیز ارائه می‌شود.

موسوی چلک ادامه داد: سازمان بهزیستی بیش از سه دهه است که طرح غربالگری بینایی و پیشگیری از تنبلی چشم را اجرا می‌کند و نتیجه این اقدامات موجب شده است میزان نابینایی در این بخش در ایران از حدود چهار درصد به کمتر از دو درصد کاهش پیدا کند.

وی همچنین از ارائه خدمات در منزل به افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: هدف از این خدمات، تقویت رویکرد خانواده‌محوری است؛ چراکه برخی افراد دارای معلولیت امکان مراجعه حضوری به مراکز را ندارند.

مشارکت مردم در حمایت از کودکان در دوران جنگ

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تجربه این سازمان در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه گفت: در این دوره، با وجود تهدیدها و شرایط دشوار، شاهد جلوه‌هایی از مسئولیت‌پذیری و مشارکت مردم در حمایت از کودکان بودیم.

وی افزود: در جریان جنگ، برخی مراکز سازمان بهزیستی تخلیه و جابه‌جا شدند و حدود ۸۰ مرکز تحت تأثیر شرایط جنگی قرار گرفتند؛ با این حال، تلاش شد خدمات‌رسانی به کودکان و افراد دارای معلولیت متوقف نشود.

موسوی چلک با اشاره به تخلیه شیرخوارگاه آمنه اظهار کرد: با مشارکت مردم و خانواده‌ها، شمار کودکانی که در مراکز نگهداری حضور داشتند کاهش یافت و خانواده‌ها در قالب فرزندخواندگی و همچنین «خانواده میزبان» مسئولیت نگهداری از کودکان را بر عهده گرفتند.

وی گفت: در جریان دو جنگ، حدود هزار کودک در قالب خانواده میزبان ساماندهی شدند و این موضوع نشان داد که در شرایط سخت نیز ظرفیت‌های اجتماعی قابل توجهی برای حمایت از کودکان وجود دارد.

موسوی چلک همچنین به فداکاری کارکنان سازمان بهزیستی اشاره کرد و افزود: برخی کارکنان در شرایط جنگی، کودکان را در منازل خود نگهداری کردند و حتی برخی خانواده‌ها بدون دریافت کمک، مسئولیت نگهداری از کودکان مراکز را بر عهده گرفتند.

وی در پایان تأکید کرد: جنگ برای کودکان و خانواده‌ها تجربه‌ای تلخ و دشوار بود، اما در کنار همه تهدیدها، ظرفیت‌هایی مانند مشارکت مردم، مسئولیت‌پذیری خانواده‌ها و همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد را نیز آشکار کرد که باید از این تجربه برای تقویت نظام حمایت اجتماعی از کودکان استفاده شود.

جان‌نثاری: ثبت و روایت درست وقایع جنگ، مانع تحریف تاریخ می‌شود

سردار حبیب‌الله جان‌نثاری، معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، در نشست علمی «جهان و کودک» با اشاره به حضور خانواده‌های معظم شهدا اظهار کرد: امروز وظیفه ما این است که جنایت‌هایی را که علیه مردم و کودکان رخ داده، به‌درستی روایت کنیم و این روایت را به گوش جهانیان برسانیم.

جان‌نثاری با اشاره به حوادث و خسارات ناشی از جنگ اخیر افزود: آثار این جنایت‌ها و تلفات، از جمله شهادت کودکان، فرماندهان و دیگر شهدای این حوادث، تا سال‌ها در حافظه ملت ایران باقی خواهد ماند و باید این وقایع به شکلی دقیق و مستند برای نسل‌های آینده ثبت شود.

روایت درست؛ راه مقابله با تحریف

معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به مأموریت این بنیاد در حوزه ثبت و حفظ آثار دفاع مقدس گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف بنیاد، حفظ ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و انتقال صحیح روایت این حوادث است.

وی تأکید کرد: اگر روایت صحیح و مستند یک واقعه در زمان مناسب ثبت و منتشر نشود، دشمنان روایت مورد نظر خود را ثبت و منتشر خواهند کرد؛ بنابراین باید همه ظرفیت‌ها برای ثبت دقیق وقایع، خاطرات و اسناد به‌کار گرفته شود.

جان‌نثاری با اشاره به حضور سردار بایرامی، مسئول سازمان اسناد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، در این نشست اظهار کرد: ثبت وقایع و خاطرات، به‌ویژه خاطرات خانواده‌های شهدا، از مأموریت‌های مهم این مجموعه است و باید از ظرفیت خانواده‌های شهدا برای ثبت روایت‌های دست اول این حوادث استفاده شود.

وی در پایان بر ضرورت همکاری نخبگان، خانواده‌های شهدا، فعالان فرهنگی و رسانه‌ها برای ثبت و انتقال دقیق وقایع جنگ اخیر تأکید کرد.

جلالیان: جنایت علیه کودکان میناب نباید از حافظه تاریخی کشور پاک شود

عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در نشست بین‌المللی «جهان و کودک» با محوریت بایسته‌های توجه به حقوق کودک، اظهار کرد: این نشست فرصتی برای بررسی وضعیت حقوق کودکان و همچنین تبیین مسئولیت جامعه جهانی در قبال نقض حقوق آنان است.

وی با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک افزود: این کنوانسیون در سال ۱۹۸۹ تصویب شد و جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق و متعهد به اجرای مفاد آن شد. همچنین در سال ۱۳۸۸ وزارت دادگستری به‌عنوان دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین و شورای مربوطه با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شد.

اقدامات ایران در عرصه بین‌المللی

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از حادثه مدرسه میناب گفت: در پی این حادثه، مکاتباتی با مدیر یونیسف در تهران و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، نماینده سازمان ملل در تهران، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دبیرکل سازمان همکاری اسلامی انجام و مستندات مربوط به این جنایت برای آنان ارسال شد.

جلالیان ادامه داد: این مستندات در قالب بسته‌ای جامع در اختیار نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو قرار گرفت تا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شود.

وی افزود: با همکاری وزارت امور خارجه، این موضوع در حاشیه اجلاس شصت‌ویکم شورای حقوق بشر مطرح و نشستی اضطراری برگزار شد و در محکومیت این حادثه نیز بیانیه‌ای صادر شد.

پیگیری ثبت و ماندگاری جنایت میناب

جلالیان با تأکید بر ضرورت ثبت این حادثه در حافظه تاریخی کشور گفت: با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکاتبه شده است تا این حادثه به‌عنوان یک نماد ملی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه چنین جنایتی نباید از حافظه تاریخی، سیاسی، امنیتی و نظامی کشور حذف شود.

وی از پیگیری برای تولید محتوای فرهنگی و هنری درباره کودکان میناب خبر داد و گفت: با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز جلساتی برگزار شده تا یادبود مربوط به مدرسه میناب منتشر شود.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری همچنین از پیگیری وزارت آموزش و پرورش برای گنجاندن موضوع کودکان میناب در محتوای آموزشی خبر داد و اظهار کرد: موضوع ثبت این روز به‌عنوان یک روز ملی نیز با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری شده و این موضوع در تقویم کشور قرار گرفته است.

جلالیان با اشاره به برنامه‌ریزی برای تولید آثار سینمایی درباره این حادثه گفت: با سازمان سینمایی کشور مکاتبه و جلسات متعددی با سینماگران برگزار شده تا یک فیلم سینمایی فاخر با قابلیت عرضه در سطح بین‌المللی تولید شود. تاکنون بیش از ۱۰ طرح و پروپوزال در این زمینه به دبیرخانه ارائه و بررسی شده است.

وی در پایان تأکید کرد: روایت درست و مستند از حوادث مرتبط با کودکان، ضرورتی برای صیانت از حقوق آنان و جلوگیری از فراموشی جنایاتی است که علیه کودکان رخ می‌دهد.